Известная телеведущая ужаснула фанатов своими губами

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В Инстаграме ведущая "Все буде добре" поделилась серией свежих фотографий, сделанных на фоне розового куста. Но внимание фолловеров привлекли не цветы, а герпес на губах телеведущей.Под фото Надежда объяснила, почему сделала столько селфи в таком виде: "Герпес беспардонно ворвался в мой отпуск и как бы намекает: прочь из кадра.. Но настроение так просто не испортить) И розы не каждый месяц цветут! Так что не обращайте внимания на попытки свести радость к нулю, наслаждайтесь моментом, и да будет лето!".Подписчицы Матвеевой написали много комментариев с советами о том, как быстро избавиться от герпеса, а также отметили, что даже с таким неприглядным недугом на лице Надежда выглядит хорошо.