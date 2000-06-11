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Раздел: Культура  
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Известная телеведущая ужаснула фанатов своими губами

Известная телеведущая ужаснула фанатов своими губамиНадежда Матвеева не постеснялась сделать фото с герпесом на губах.

В Инстаграме ведущая "Все буде добре" поделилась серией свежих фотографий, сделанных на фоне розового куста. Но внимание фолловеров привлекли не цветы, а герпес на губах телеведущей.

Под фото Надежда объяснила, почему сделала столько селфи в таком виде: "Герпес беспардонно ворвался в мой отпуск и как бы намекает: прочь из кадра.. Но настроение так просто не испортить) И розы не каждый месяц цветут! Так что не обращайте внимания на попытки свести радость к нулю, наслаждайтесь моментом, и да будет лето!".

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Подписчицы Матвеевой написали много комментариев с советами о том, как быстро избавиться от герпеса, а также отметили, что даже с таким неприглядным недугом на лице Надежда выглядит хорошо.

Известная телеведущая ужаснула фанатов своими губами

Известная телеведущая ужаснула фанатов своими губами
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 Теги: Надежда Матвеева, герпес

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Сегодня, 16:15 » Автор: Валерия Янобекова
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