Раздел: Культура
Экс-ведущая "Хто зверху?" показала соблазнительное фото
Катя Варнава выставила красивые ноги напоказ.
В Instagram шоувумен поделилась соблазнительной фотографией. Обнаженные, стройные, загорелые и просто-напросто красивые ноги Кати Варнавы тут же оказались в центре внимания публики, а потому от комплиментов девушке не отбиться еще долго.
Под фото Катя поинтересовалась у своих фолловеров о методах борьбы с бессонницей, после чего рецепты посыпались один за другим и переплетаются они разве что с комплиментами от восхищенных поклонников.
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За три часа после публикации этого снимка более 53 тысяч инстаграм-пользователей успели оценить его с помощью лайков.
В Instagram шоувумен поделилась соблазнительной фотографией. Обнаженные, стройные, загорелые и просто-напросто красивые ноги Кати Варнавы тут же оказались в центре внимания публики, а потому от комплиментов девушке не отбиться еще долго.
Под фото Катя поинтересовалась у своих фолловеров о методах борьбы с бессонницей, после чего рецепты посыпались один за другим и переплетаются они разве что с комплиментами от восхищенных поклонников.
Читайте также: Даша Астафьева заинтриговала округлившимся животом
За три часа после публикации этого снимка более 53 тысяч инстаграм-пользователей успели оценить его с помощью лайков.
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