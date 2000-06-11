Экс-ведущая "Хто зверху?" показала соблазнительное фото

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В Instagram шоувумен поделилась соблазнительной фотографией. Обнаженные, стройные, загорелые и просто-напросто красивые ноги Кати Варнавы тут же оказались в центре внимания публики, а потому от комплиментов девушке не отбиться еще долго.Под фото Катя поинтересовалась у своих фолловеров о методах борьбы с бессонницей, после чего рецепты посыпались один за другим и переплетаются они разве что с комплиментами от восхищенных поклонников.За три часа после публикации этого снимка более 53 тысяч инстаграм-пользователей успели оценить его с помощью лайков.