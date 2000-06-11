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Раздел: Культура  
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Назван самый популярный дизайнер в мире

Назван самый популярный дизайнер в миреКайли Дженнер начала свой бизнес, запустив косметическую линию Kylie Cosmetics.

Младшая сестра клана Кардашян, 20-летняя Кайли Дженнер, стала самым популярным дизайнером в мире.

Согласно новому исследованию компании SEMrush, Кайли чаще всего ищут в сети – каждый месяц ее имя в целом гуглят 9,14 миллиона людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Buro 24/7.

На второй позиции оказался бренд Louis Vuitton – 6,12 миллиона запросов. В пятерку самых популярных дизайнеров и брендов также вошли Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и Calvin Klein.

Как известно, Кайли Дженнер начала свой бизнес, запустив косметическую линию Kylie Cosmetics. Впоследствии девушка открыла онлайн-магазин The Kylie Shop.

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А вместе с родной сестрой Кендалл она выпустила купальники в коллаборации с интернет-магазином Revolve. Также они сотрудничали с брендом Quay Australia, для которого сделали коллекцию солнцезащитных очков.


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 Теги: дизайнер, Кайли Дженнер

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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