Раздел: Культура
Назван самый популярный дизайнер в мире
Кайли Дженнер начала свой бизнес, запустив косметическую линию Kylie Cosmetics.
Младшая сестра клана Кардашян, 20-летняя Кайли Дженнер, стала самым популярным дизайнером в мире.
Согласно новому исследованию компании SEMrush, Кайли чаще всего ищут в сети – каждый месяц ее имя в целом гуглят 9,14 миллиона людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Buro 24/7.
На второй позиции оказался бренд Louis Vuitton – 6,12 миллиона запросов. В пятерку самых популярных дизайнеров и брендов также вошли Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и Calvin Klein.
Как известно, Кайли Дженнер начала свой бизнес, запустив косметическую линию Kylie Cosmetics. Впоследствии девушка открыла онлайн-магазин The Kylie Shop.
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А вместе с родной сестрой Кендалл она выпустила купальники в коллаборации с интернет-магазином Revolve. Также они сотрудничали с брендом Quay Australia, для которого сделали коллекцию солнцезащитных очков.
Младшая сестра клана Кардашян, 20-летняя Кайли Дженнер, стала самым популярным дизайнером в мире.
Согласно новому исследованию компании SEMrush, Кайли чаще всего ищут в сети – каждый месяц ее имя в целом гуглят 9,14 миллиона людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Buro 24/7.
На второй позиции оказался бренд Louis Vuitton – 6,12 миллиона запросов. В пятерку самых популярных дизайнеров и брендов также вошли Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и Calvin Klein.
Как известно, Кайли Дженнер начала свой бизнес, запустив косметическую линию Kylie Cosmetics. Впоследствии девушка открыла онлайн-магазин The Kylie Shop.
Читайте также: Назван самый популярный кроссовер в мире
А вместе с родной сестрой Кендалл она выпустила купальники в коллаборации с интернет-магазином Revolve. Также они сотрудничали с брендом Quay Australia, для которого сделали коллекцию солнцезащитных очков.
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