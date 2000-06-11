Раздел: Культура
Сергей Бабкин показал, как занимается йогой
Семейная пара смотрится гармонично.
Известный певец и Участник группы «5’nizza» Сергей Бабкин разместил в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен вместе с супругой Снежанной во время занятий йогой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В кадре звездная чета Бабкиных занимается духовными и физическими практиками, сидя друг напротив друга, в комнате освещенной одной свечой.
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Подписчики артиста оставили под постом массу восхищенных комментариев, отметив, насколько гармонично смотрится семейная пара и, поблагодарив музыканта за творчество, которое вдохновляет на новые свершения.
Известный певец и Участник группы «5’nizza» Сергей Бабкин разместил в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен вместе с супругой Снежанной во время занятий йогой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В кадре звездная чета Бабкиных занимается духовными и физическими практиками, сидя друг напротив друга, в комнате освещенной одной свечой.
Читайте также: Сергей Бабкин показал, чем занимается с женой на досуге
Подписчики артиста оставили под постом массу восхищенных комментариев, отметив, насколько гармонично смотрится семейная пара и, поблагодарив музыканта за творчество, которое вдохновляет на новые свершения.
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