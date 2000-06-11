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Раздел: Культура  
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Сергей Бабкин показал, как занимается йогой

Сергей Бабкин показал, как занимается йогой Семейная пара смотрится гармонично.

Известный певец и Участник группы «5’nizza» Сергей Бабкин разместил в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен вместе с супругой Снежанной во время занятий йогой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

В кадре звездная чета Бабкиных занимается духовными и физическими практиками, сидя друг напротив друга, в комнате освещенной одной свечой.

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Подписчики артиста оставили под постом массу восхищенных комментариев, отметив, насколько гармонично смотрится семейная пара и, поблагодарив музыканта за творчество, которое вдохновляет на новые свершения.
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 Теги: Сергей Бабкин, йога

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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