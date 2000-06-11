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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая заинтриговала яркими фото с Дмитрием Комаровым

Катя Осадчая заинтриговала яркими фото с Дмитрием КомаровымВедущие поделились яркими фото в Instagram

На своей странице в Instagram знаменитая ведущая Катерина Осадчая заинтриговала поклонников яркими фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Вместе с коллегой, украинским ведущим Дмитрием Комаровым, она отправилась в мини-путешествие над Киевом на небольшом самолете. Фото и видеоотчет Катя разместила в Instagram-сторис.

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Не возникло сомнений насчет того, что полет состоялся в рамках передачи Катерины "Світське життя". "Неймовірно. Політали над Києвом по руслу Дніпра. Дякую за такий чудовий вечір", – подписала снимки Катерина.

Катя Осадчая заинтриговала яркими фото с Дмитрием Комаровым
Катя Осадчая заинтриговала яркими фото с Дмитрием Комаровым
Катя Осадчая заинтриговала яркими фото с Дмитрием Комаровым
Катя Осадчая заинтриговала яркими фото с Дмитрием Комаровым
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 Теги: Катя Осадчая, Дмитрий Комаров

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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