Раздел: Культура
Катя Осадчая заинтриговала яркими фото с Дмитрием Комаровым
Ведущие поделились яркими фото в Instagram
На своей странице в Instagram знаменитая ведущая Катерина Осадчая заинтриговала поклонников яркими фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Вместе с коллегой, украинским ведущим Дмитрием Комаровым, она отправилась в мини-путешествие над Киевом на небольшом самолете. Фото и видеоотчет Катя разместила в Instagram-сторис.
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Не возникло сомнений насчет того, что полет состоялся в рамках передачи Катерины "Світське життя". "Неймовірно. Політали над Києвом по руслу Дніпра. Дякую за такий чудовий вечір", – подписала снимки Катерина.
На своей странице в Instagram знаменитая ведущая Катерина Осадчая заинтриговала поклонников яркими фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Вместе с коллегой, украинским ведущим Дмитрием Комаровым, она отправилась в мини-путешествие над Киевом на небольшом самолете. Фото и видеоотчет Катя разместила в Instagram-сторис.
Читайте также: Катя Осадчая заинтриговала странным снимком
Не возникло сомнений насчет того, что полет состоялся в рамках передачи Катерины "Світське життя". "Неймовірно. Політали над Києвом по руслу Дніпра. Дякую за такий чудовий вечір", – подписала снимки Катерина.
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