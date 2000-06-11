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Раздел: Культура  
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Сальма Хайек поразила ярким образом Фриды Кало

Сальма Хайек поразила ярким образом Фриды КалоАктриса посетила мероприятие в Лондоне

Голливудская актриса Сальма Хайек выбрала оригинальный наряд – на одном из светских мероприятий в Лондоне звезда появилась в образе знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что в 2003 году Сальма исполнила роль Кало в киноленте "Фрида". За роль Фриды Сальма Хайек получила свою первую номинацию на "Оскар".

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Теперь она снова перевоплотилась в свою героиню. Черное платье с крупным узором в виде ярких цветов актриса дополнила крупными красными бусами, бирюзовым платком, накинутым на одно плечо, красным головным убором в виде лепестков и винтажными серьгами.

Сальма Хайек поразила ярким образом Фриды Кало
Сальма Хайек поразила ярким образом Фриды Кало

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 Теги: Сальма Хайек, Фрида Кало

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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