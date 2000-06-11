Раздел: Культура
Сальма Хайек поразила ярким образом Фриды Кало
Актриса посетила мероприятие в Лондоне
Голливудская актриса Сальма Хайек выбрала оригинальный наряд – на одном из светских мероприятий в Лондоне звезда появилась в образе знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отметим, что в 2003 году Сальма исполнила роль Кало в киноленте "Фрида". За роль Фриды Сальма Хайек получила свою первую номинацию на "Оскар".
Читайте также: Роскошная Сальма Хайек поразила цветущим видом
Теперь она снова перевоплотилась в свою героиню. Черное платье с крупным узором в виде ярких цветов актриса дополнила крупными красными бусами, бирюзовым платком, накинутым на одно плечо, красным головным убором в виде лепестков и винтажными серьгами.
Голливудская актриса Сальма Хайек выбрала оригинальный наряд – на одном из светских мероприятий в Лондоне звезда появилась в образе знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отметим, что в 2003 году Сальма исполнила роль Кало в киноленте "Фрида". За роль Фриды Сальма Хайек получила свою первую номинацию на "Оскар".
Читайте также: Роскошная Сальма Хайек поразила цветущим видом
Теперь она снова перевоплотилась в свою героиню. Черное платье с крупным узором в виде ярких цветов актриса дополнила крупными красными бусами, бирюзовым платком, накинутым на одно плечо, красным головным убором в виде лепестков и винтажными серьгами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
344
0
Оставьте свой комментарий