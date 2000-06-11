Санта Димопулос забыла надеть нижнее белье

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Санта Димопулос продолжает активно заполнять аккаунт в Инстаграме историей о том, как она поддерживает свою фигуру и чем питается, основываясь на личном опыте.Рассказы певица дополняет своими фотографиями и на этот раз Санта похвалилась осиной талией, выложив черно-белый снимок, на котором она запечатлена в юбке с гипюровой вставкой, через которую пользователи соцсети рассмотрели отсутствие белья.За ночь новое фото Димопулос оценили более 11 тысяч подписчиков, а в комментариях хозяйку этого аккаунта щедро осыпали комплиментами за роскошный внешний вид и прекрасную фигуру.