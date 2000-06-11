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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос забыла надеть нижнее белье

Санта Димопулос забыла надеть нижнее бельеПевица примерила юбку с прозрачными вставками.

Санта Димопулос продолжает активно заполнять аккаунт в Инстаграме историей о том, как она поддерживает свою фигуру и чем питается, основываясь на личном опыте.

Рассказы певица дополняет своими фотографиями и на этот раз Санта похвалилась осиной талией, выложив черно-белый снимок, на котором она запечатлена в юбке с гипюровой вставкой, через которую пользователи соцсети рассмотрели отсутствие белья.

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За ночь новое фото Димопулос оценили более 11 тысяч подписчиков, а в комментариях хозяйку этого аккаунта щедро осыпали комплиментами за роскошный внешний вид и прекрасную фигуру.

Санта Димопулос забыла надеть нижнее белье
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 Теги: Санта Димопулос, фигура

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Сегодня, 10:17 » Автор: Валерия Янобекова
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