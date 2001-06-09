Катя Бужинская выставила напоказ бедра и грудь

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Многодетная украинская певица снялась в фотосессии, примерив на себя образ легендарной Катрин Денев.Бужинская позировала перед фотографом в шляпе с широкими полями и боди с длинным рукавом, а также глубоким декольте.Под своим фото Катерина написала: ""Я считаю Катрин Денев очень красивой женщиной. И я обожаю черно-белые фотографии. В них есть магия – они помогают показывать душу человека и очень точно передавать эмоции, что не под силу цветным снимкам".".Поклонники по достоинству оценили внешний вид Катерины Бужинской и похвалили ее за красивую фигуру.