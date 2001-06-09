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Раздел: Культура  
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Катя Бужинская выставила напоказ бедра и грудь

Катя Бужинская выставила напоказ бедра и грудьПевица поделилась кадром из нового фотосета.

Многодетная украинская певица снялась в фотосессии, примерив на себя образ легендарной Катрин Денев.

Бужинская позировала перед фотографом в шляпе с широкими полями и боди с длинным рукавом, а также глубоким декольте.

Под своим фото Катерина написала: ""Я считаю Катрин Денев очень красивой женщиной. И я обожаю черно-белые фотографии. В них есть магия – они помогают показывать душу человека и очень точно передавать эмоции, что не под силу цветным снимкам".".

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Поклонники по достоинству оценили внешний вид Катерины Бужинской и похвалили ее за красивую фигуру.

Катя Бужинская выставила напоказ бедра и грудь
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 Теги: Катя Бужинская, фигура

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Сегодня, 16:35 » Автор: Валерия Янобекова
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