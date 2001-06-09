Раздел: Культура
Катя Бужинская выставила напоказ бедра и грудь
Певица поделилась кадром из нового фотосета.
Многодетная украинская певица снялась в фотосессии, примерив на себя образ легендарной Катрин Денев.
Бужинская позировала перед фотографом в шляпе с широкими полями и боди с длинным рукавом, а также глубоким декольте.
Под своим фото Катерина написала: ""Я считаю Катрин Денев очень красивой женщиной. И я обожаю черно-белые фотографии. В них есть магия – они помогают показывать душу человека и очень точно передавать эмоции, что не под силу цветным снимкам".".
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Поклонники по достоинству оценили внешний вид Катерины Бужинской и похвалили ее за красивую фигуру.
Многодетная украинская певица снялась в фотосессии, примерив на себя образ легендарной Катрин Денев.
Бужинская позировала перед фотографом в шляпе с широкими полями и боди с длинным рукавом, а также глубоким декольте.
Под своим фото Катерина написала: ""Я считаю Катрин Денев очень красивой женщиной. И я обожаю черно-белые фотографии. В них есть магия – они помогают показывать душу человека и очень точно передавать эмоции, что не под силу цветным снимкам".".
Читайте также: 42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру
Поклонники по достоинству оценили внешний вид Катерины Бужинской и похвалили ее за красивую фигуру.
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