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Раздел: Культура  
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Ани Лорак похвалилась фигурой в откровенных платьях

Ани Лорак похвалилась фигурой в откровенных платьяхПевица поделилась в соцсети новыми фотографиями.

Подписчики Каролины сильно удивились тому, как она выглядит. На обоих фотках, которые выложила в Сеть певица, она запечатлена с минимумом косметики на лице, а потому стала не похожа на саму себя.

Зато фигура Ани оказалась в центре внимания, так как она идеальная и в любом платье выглядит превосходно. Сразу заметно, что Лорак проводит много времени в спортзале. Хотя, на втором фото фолловеры артистки обнаружили "следы" фотошопа.

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Какой бы не была реакция пользователей соцсети на внешний вид Ани Лорак, ее фанаты в буквальном смысле залайкали ее новые фотки, а в комментариях написали много комплиментов, вот некоторые из них: "Безупречная", "фигура бомбезная!", "Красотка", "Идеальная женщина)".

Ани Лорак похвалилась фигурой в откровенных платьях

Ани Лорак похвалилась фигурой в откровенных платьях
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 Теги: Ани Лорак, фигура

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Сегодня, 17:54 » Автор: Валерия Янобекова
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