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Эмили Ратаковски поделилась горячим снимком в ванной
Звезда продемонстрировала новую модель купальников
27-летняя супермодель Эмили Ратаковски – обладательница незаурядной внешности. Свою фигуру она не стесняется демонстрировать в самых откровенных нарядах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
У Эмили есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается сама Ратаковски.
На фото звезда демонстрирует новую модель купальника ее личной коллекции. Эмили позирует у зеркала в купальнике, оголяющем спину и ягодицы.
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В детстве Эмили также долгое время жила в Бантри, Ирландия, и на Мальорке в Испании. Впоследствии каждое лето она подолгу жила в Ирландии, пока не стала моделью с полной занятостью.
27-летняя супермодель Эмили Ратаковски – обладательница незаурядной внешности. Свою фигуру она не стесняется демонстрировать в самых откровенных нарядах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
У Эмили есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается сама Ратаковски.
На фото звезда демонстрирует новую модель купальника ее личной коллекции. Эмили позирует у зеркала в купальнике, оголяющем спину и ягодицы.
Читайте также: Обнаженная Эмили Ратаковски искупалась в море
В детстве Эмили также долгое время жила в Бантри, Ирландия, и на Мальорке в Испании. Впоследствии каждое лето она подолгу жила в Ирландии, пока не стала моделью с полной занятостью.
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