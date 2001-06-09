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Эмили Ратаковски поделилась горячим снимком в ванной

Эмили Ратаковски поделилась горячим снимком в ваннойЗвезда продемонстрировала новую модель купальников

27-летняя супермодель Эмили Ратаковски – обладательница незаурядной внешности. Свою фигуру она не стесняется демонстрировать в самых откровенных нарядах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

У Эмили есть собственный бренд купальников Inamorata, в рекламных кампаниях которых и снимается сама Ратаковски.

На фото звезда демонстрирует новую модель купальника ее личной коллекции. Эмили позирует у зеркала в купальнике, оголяющем спину и ягодицы.

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В детстве Эмили также долгое время жила в Бантри, Ирландия, и на Мальорке в Испании. Впоследствии каждое лето она подолгу жила в Ирландии, пока не стала моделью с полной занятостью.

Эмили Ратаковски поделилась горячим снимком в ванной
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 Теги: Эмили Ратаковски, фигура

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Сегодня, 22:45 » Автор: Татьяна Ларина
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