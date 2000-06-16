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Слава Каминская поделилась самой откровенной фотографией

Слава Каминская поделилась самой откровенной фотографией Певица позировала на кровати полностью обнаженной.

Солистка популярного украинского дуэта "НеАнгелы" и мама двоих детей Слава Каминская, которая оголила грудь на отдыхе, снова порадовала поклонников откровенным фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Артистка опубликовала в личном микроблоге горячий снимок, сделанный в одном из отелей Нью-Йорка.

На фото Слава позирует полностью обнаженной, стоя на кровати.

Поклонники певицы восхищаются ее красивым телом (орфография и пунктуация комментариев сохранены).

ksenia_znovenko Мама должна быть красива! Что и делает Слава! Так держать! Респект таким!
anyapanina87 Вау....Секси.....
rinka_cherkesova Мама огонь
vladlenakrinitskaia Бомбезная
mylobest5 Компромитирующе!!)))
afeliay28 Чертовка!!!!Просто нет слов!!!шикарная,восхитительная,необыкновенная!!!

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oksanayatsun_makeup Идеальная просто!
denzerden Фотка просто огненная. Прям начало шикарного бдсм действа)

Слава Каминская поделилась самой откровенной фотографией
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 Теги: Слава Каминская, фото

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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