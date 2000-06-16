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Раздел: Культура  
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Кайли Миноуг встретилась с британским принцем

Кайли Миноуг встретилась с британским принцем Певица посетила благотворительный вечер.

Австралийская певица Кайли Миноуг встретилась с принцем Уильмом в Букингемском дворце на благотворительном вечере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Следует отметить, что певица состоит в теплых отношениях с королевской семьей Великобритании.

Кайли была одной из приглашенных звезд на день рождения королевы Елизаветы II, а теперь вошла в число гостей благотворительного вечера онкологического фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Встретить Кайли вышел лично принц Уильям, который является президентом фонда. Обменявшись со звездой приветствием, он задержался рядом с ней для короткой беседы.

Кайли Миноуг непринужденно общалась с герцогом Кембриджским и обсудила насущные проблемы онкобольных.

Напомним, что о проблемах онкобольных Миноуг знает не понаслышке, так как в середине 200о-х певица успешно поборола рак груди.

Певица появилась на мероприятии в роскошном серебристом платье в пол, демонстрируя всем своим видом, что любое испытание в этой жизни можно преодолеть.

По случаю такой даты звезда выбрала одно из заведений британского Лондона. Началось празднование с праздничного обеда в кругу ближайших друзей. Миноуг надела белое платье с необычным покроем, которое подчеркнуло ее стройную талию.

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Однако этим празднование дня рождения Кайли Миноуг не завершилось. Певица продолжила веселье на зажигательной вечеринке в Chiltern Firehouse, на которую надела золотистое платье с блеском.

Кайли Миноуг встретилась с британским принцем
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 Теги: Кайли Миноуг, принц Уильям

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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