Раздел: Культура
Кайли Миноуг встретилась с британским принцем
Певица посетила благотворительный вечер.
Австралийская певица Кайли Миноуг встретилась с принцем Уильмом в Букингемском дворце на благотворительном вечере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Следует отметить, что певица состоит в теплых отношениях с королевской семьей Великобритании.
Кайли была одной из приглашенных звезд на день рождения королевы Елизаветы II, а теперь вошла в число гостей благотворительного вечера онкологического фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust.
Встретить Кайли вышел лично принц Уильям, который является президентом фонда. Обменявшись со звездой приветствием, он задержался рядом с ней для короткой беседы.
Кайли Миноуг непринужденно общалась с герцогом Кембриджским и обсудила насущные проблемы онкобольных.
Напомним, что о проблемах онкобольных Миноуг знает не понаслышке, так как в середине 200о-х певица успешно поборола рак груди.
Певица появилась на мероприятии в роскошном серебристом платье в пол, демонстрируя всем своим видом, что любое испытание в этой жизни можно преодолеть.
По случаю такой даты звезда выбрала одно из заведений британского Лондона. Началось празднование с праздничного обеда в кругу ближайших друзей. Миноуг надела белое платье с необычным покроем, которое подчеркнуло ее стройную талию.
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Однако этим празднование дня рождения Кайли Миноуг не завершилось. Певица продолжила веселье на зажигательной вечеринке в Chiltern Firehouse, на которую надела золотистое платье с блеском.
Австралийская певица Кайли Миноуг встретилась с принцем Уильмом в Букингемском дворце на благотворительном вечере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Следует отметить, что певица состоит в теплых отношениях с королевской семьей Великобритании.
Кайли была одной из приглашенных звезд на день рождения королевы Елизаветы II, а теперь вошла в число гостей благотворительного вечера онкологического фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust.
Встретить Кайли вышел лично принц Уильям, который является президентом фонда. Обменявшись со звездой приветствием, он задержался рядом с ней для короткой беседы.
Кайли Миноуг непринужденно общалась с герцогом Кембриджским и обсудила насущные проблемы онкобольных.
Напомним, что о проблемах онкобольных Миноуг знает не понаслышке, так как в середине 200о-х певица успешно поборола рак груди.
Певица появилась на мероприятии в роскошном серебристом платье в пол, демонстрируя всем своим видом, что любое испытание в этой жизни можно преодолеть.
По случаю такой даты звезда выбрала одно из заведений британского Лондона. Началось празднование с праздничного обеда в кругу ближайших друзей. Миноуг надела белое платье с необычным покроем, которое подчеркнуло ее стройную талию.
Читайте также: Слава Каминская поделилась самой откровенной фотографией
Однако этим празднование дня рождения Кайли Миноуг не завершилось. Певица продолжила веселье на зажигательной вечеринке в Chiltern Firehouse, на которую надела золотистое платье с блеском.
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