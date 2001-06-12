Раздел: Культура
Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей
Певица разместила снимки в социальной сети.
48-летняя певица Дженнифер Лопес опубликовала в Инстаграм семейные снимки, открыв занавес в личную жизнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Дженнифер полностью развеяла слухи о романе с известным спортсменом Алексом Родригесом, показав что это не интрижка, а настоящие серьезные отношения. Которые длятся уже почти год. Отныне у певицы и Алекса четверо детей на двоих.
Поклонники в восторге от семейной идиллии знаменитости.
А на следующем фото Дженнифер со своим парнем его дочерьми Эллой и Натхашой, плодами предыдущих отношений спортсмена, а также с бывшим мужем Марком Энтони и собственными детьми близнецами Максом и Эммой.
Семейство собралось чтоб поддержать Эмму, Эллу и Натхашу на школьном концерте, где выступали девочки.
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Как написала Джей Ло: "Семья на первом месте!"- что и подтверждает трогательный снимок семейства.
48-летняя певица Дженнифер Лопес опубликовала в Инстаграм семейные снимки, открыв занавес в личную жизнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Дженнифер полностью развеяла слухи о романе с известным спортсменом Алексом Родригесом, показав что это не интрижка, а настоящие серьезные отношения. Которые длятся уже почти год. Отныне у певицы и Алекса четверо детей на двоих.
Поклонники в восторге от семейной идиллии знаменитости.
А на следующем фото Дженнифер со своим парнем его дочерьми Эллой и Натхашой, плодами предыдущих отношений спортсмена, а также с бывшим мужем Марком Энтони и собственными детьми близнецами Максом и Эммой.
Семейство собралось чтоб поддержать Эмму, Эллу и Натхашу на школьном концерте, где выступали девочки.
Читайте также: Кайли Миноуг встретилась с британским принцем
Как написала Джей Ло: "Семья на первом месте!"- что и подтверждает трогательный снимок семейства.
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