» » Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей
Раздел: Культура  
0

Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей

Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей Певица разместила снимки в социальной сети.

48-летняя певица Дженнифер Лопес опубликовала в Инстаграм семейные снимки, открыв занавес в личную жизнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Дженнифер полностью развеяла слухи о романе с известным спортсменом Алексом Родригесом, показав что это не интрижка, а настоящие серьезные отношения. Которые длятся уже почти год. Отныне у певицы и Алекса четверо детей на двоих.

Поклонники в восторге от семейной идиллии знаменитости.

А на следующем фото Дженнифер со своим парнем его дочерьми Эллой и Натхашой, плодами предыдущих отношений спортсмена, а также с бывшим мужем Марком Энтони и собственными детьми близнецами Максом и Эммой.

Семейство собралось чтоб поддержать Эмму, Эллу и Натхашу на школьном концерте, где выступали девочки.

Читайте также: Кайли Миноуг встретилась с британским принцем

Как написала Джей Ло: "Семья на первом месте!"- что и подтверждает трогательный снимок семейства.

Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей
Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дженнифер Лопес, семья, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     149
     0

Похожие новости по теме

Дженнифер Лопес показала интимное фото с бойфрендом Дженнифер Лопес показала интимное фото с бойфрендом

Певица заинтриговала поклонников нежным кадром с Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес подозревают в романе с известным спортсменом Дженнифер Лопес подозревают в романе с известным спортсменом

Еще не так давно весь мир обсуждал роман знаменитой Джей Ло с 30-летним рэпером Дрейком.

Дженнифер Лопес показала постельный снимок Дженнифер Лопес показала постельный снимок

Дженнифер Лопес в купальнике сидит на кровати.

Фанаты Дженнифер Лопес отметили поразительное сходство между ней и ее дочерью Фанаты Дженнифер Лопес отметили поразительное сходство между ней и ее дочерью

Дженнифер Линн Лопес, мать двойняшек, не так давно на своей странице в Instagram разместила семейное селфи, на котором она запечатлена с дочерью.

Дженнифер Лопес показала фото своей мамы Дженнифер Лопес показала фото своей мамы

Дженнифер Лопес показала, как сейчас выглядит ее мама.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх