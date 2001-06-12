Раздел: Культура
Папарацци сфотографировали, как Рита Ора загорает топлесс на яхте
Звезда отдыхала с бойфрендом в Италии.
Во время итальянских каникул Рита Ора решила позволить себе позагарать топлесс и тут же попала в объективы папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на From-UA.
Отойдя на яхте недалеко от берега, Рита решила избавиться от ненужной одежды и её бойфренд с удовольствием ей в этом помог.
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Ну, а дальше парочка принялась с интересом исследовать грудь Риты, которая, судя по загару, не так часто бывает обнажена на солнце.
Во время итальянских каникул Рита Ора решила позволить себе позагарать топлесс и тут же попала в объективы папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на From-UA.
Отойдя на яхте недалеко от берега, Рита решила избавиться от ненужной одежды и её бойфренд с удовольствием ей в этом помог.
Читайте также: Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей
Ну, а дальше парочка принялась с интересом исследовать грудь Риты, которая, судя по загару, не так часто бывает обнажена на солнце.
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