» » Папарацци сфотографировали, как Рита Ора загорает топлесс на яхте
Раздел: Культура  
0

Папарацци сфотографировали, как Рита Ора загорает топлесс на яхте

Папарацци сфотографировали, как Рита Ора загорает топлесс на яхте Звезда отдыхала с бойфрендом в Италии.

Во время итальянских каникул Рита Ора решила позволить себе позагарать топлесс и тут же попала в объективы папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на From-UA.

Отойдя на яхте недалеко от берега, Рита решила избавиться от ненужной одежды и её бойфренд с удовольствием ей в этом помог.

Читайте также: Дженнифер Лопес показала фотографии с семьей

Ну, а дальше парочка принялась с интересом исследовать грудь Риты, которая, судя по загару, не так часто бывает обнажена на солнце.

Папарацци сфотографировали, как Рита Ора загорает топлесс на яхте
Папарацци сфотографировали, как Рита Ора загорает топлесс на яхте
Папарацци сфотографировали, как Рита Ора загорает топлесс на яхте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рита Ора, топлесс, папарацци

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     948
     1

Похожие новости по теме

Рита Ора показала соблазнительные формы без белья Рита Ора показала соблазнительные формы без белья

Поклонники в восторге.

Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном белье Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном белье

На это стоит посмотреть.

Рита Ора взбудоражила публику жаркими танцами топлесс Рита Ора взбудоражила публику жаркими танцами топлесс

Рита часто снимается в пикантных съемках.

Пьяная Рита Ора оконфузилась перед папарацци Пьяная Рита Ора оконфузилась перед папарацци

Актриса ненароком показала нижнее белье всем, кто ее увидел возле ночного клуба в Лондоне.

Рита Ора смутила пуритан своим нарядом Рита Ора смутила пуритан своим нарядом

Рита Ора, известная исполнительница, недавно попала под «обстрел» папарацци.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

-1
Укроп  
Сегодня, 08:46

И к чему эти желтые пятнышки, г-да моралисты? Уж лучше просто обойтись без иллюстраций, чем уродовать не принадлежащий вам оригинал своим искривленным представлением о нравственности.

Гости

наверх