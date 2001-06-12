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Раздел: Культура  
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Кристина Агилера прервала шестилетнее молчание, выпустив новый альбом

Кристина Агилера прервала шестилетнее молчание, выпустив новый альбом Часть песен продюсировал известный рэпер Канье Уэст.

Американская певица Кристина Агилера выпустила новый альбом Liberation, восьмой по счету, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

Всего на пластинке 15 треков. Среди них — коллаборации с Андерсоном Паком, Деми Ловато, Shenseea и Кейдой.

Продюсированием некоторых треков занимался рэпер Канье Уэст.

Пластинка уже доступна на Google Play и Apple Music.

Новый альбом Liberation — это первая пластинка певицы за 6 лет. Последний альбом Lotus вышел еще в 2012 году.

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Ранее Агилера представила два клипа на синглы из нового альбома — Accelerate и Fall In Line.

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 Теги: Кристина Агилера, альбом

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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