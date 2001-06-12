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Катерина Осадчая поделилась снимком без макияжа

Катерина Осадчая поделилась снимком без макияжаТелеведущая разместила красивый фотоснимок

Известная телеведущая и настоящий эксперт светской жизни Катерина Осадчая поделилась с читателями своего микроблога размышлениями на тему быстротечности времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Она призналась, что для нее с наступлением лета время начало двигаться быстрее – уже две недели позади, а она планирует успеть очень много.

В качестве иллюстрации к посту она разместила красивый фотоснимок, на котором запечатлена во время отдыха в саду.

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Подписчики знаменитости отметили, что без макияжа и прически, теледива выглядит не менее привлекательно, чем в привычном образе гламурной красавицы.

Катерина Осадчая поделилась снимком без макияжа
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 Теги: Катя Осадчая, макияж

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Сегодня, 10:24 » Автор: Татьяна Ларина
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