Раздел: Культура
Катерина Осадчая поделилась снимком без макияжа
Телеведущая разместила красивый фотоснимок
Известная телеведущая и настоящий эксперт светской жизни Катерина Осадчая поделилась с читателями своего микроблога размышлениями на тему быстротечности времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Она призналась, что для нее с наступлением лета время начало двигаться быстрее – уже две недели позади, а она планирует успеть очень много.
В качестве иллюстрации к посту она разместила красивый фотоснимок, на котором запечатлена во время отдыха в саду.
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Подписчики знаменитости отметили, что без макияжа и прически, теледива выглядит не менее привлекательно, чем в привычном образе гламурной красавицы.
Известная телеведущая и настоящий эксперт светской жизни Катерина Осадчая поделилась с читателями своего микроблога размышлениями на тему быстротечности времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Она призналась, что для нее с наступлением лета время начало двигаться быстрее – уже две недели позади, а она планирует успеть очень много.
В качестве иллюстрации к посту она разместила красивый фотоснимок, на котором запечатлена во время отдыха в саду.
Читайте также: Катя Осадчая изумила фанатов снимком без макияжа
Подписчики знаменитости отметили, что без макияжа и прически, теледива выглядит не менее привлекательно, чем в привычном образе гламурной красавицы.
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