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Раздел: Культура  
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Дмитрий Маликов порадовал снимком с маленьким сыном

Дмитрий Маликов порадовал снимком с маленьким сыномПоклонники засыпали новоиспеченного отца восторженными комментариями.

Полгода назад Дмитрий и Елена Маликова во второй раз стали родителями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!

Суррогатная мать родила супругам сына, которого назвали Марком. Однако новоиспеченные родители практически не делятся с поклонниками фотографиями малыша в соцсетях. Единственный раз, когда общественности удалось увидеть Марка, стал клип артиста. Тогда Маликов сняв сына в видео.

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А несколько часов назад Дмитрий вновь порадовал своих подписчиков фото мальчика, опубликовав в Instagram трогательный совместный снимок. На черно-белой фотографии певец нежно держит Марка на руках. Правда, лицо сына вновь разглядеть не удалось.

Дмитрий Маликов порадовал снимком с маленьким сыном
Дмитрий Маликов порадовал снимком с маленьким сыном
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 Теги: Маликов, сын

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Сегодня, 11:20 » Автор: Татьяна Ларина
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