Раздел: Культура
Дмитрий Маликов порадовал снимком с маленьким сыном
Поклонники засыпали новоиспеченного отца восторженными комментариями.
Полгода назад Дмитрий и Елена Маликова во второй раз стали родителями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
Суррогатная мать родила супругам сына, которого назвали Марком. Однако новоиспеченные родители практически не делятся с поклонниками фотографиями малыша в соцсетях. Единственный раз, когда общественности удалось увидеть Марка, стал клип артиста. Тогда Маликов сняв сына в видео.
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А несколько часов назад Дмитрий вновь порадовал своих подписчиков фото мальчика, опубликовав в Instagram трогательный совместный снимок. На черно-белой фотографии певец нежно держит Марка на руках. Правда, лицо сына вновь разглядеть не удалось.
Полгода назад Дмитрий и Елена Маликова во второй раз стали родителями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
Суррогатная мать родила супругам сына, которого назвали Марком. Однако новоиспеченные родители практически не делятся с поклонниками фотографиями малыша в соцсетях. Единственный раз, когда общественности удалось увидеть Марка, стал клип артиста. Тогда Маликов сняв сына в видео.
Читайте также: Маша Ефросинина покорила соцсети снимком с маленьким сыном
А несколько часов назад Дмитрий вновь порадовал своих подписчиков фото мальчика, опубликовав в Instagram трогательный совместный снимок. На черно-белой фотографии певец нежно держит Марка на руках. Правда, лицо сына вновь разглядеть не удалось.
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