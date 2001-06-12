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Раздел: Культура  
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Дмитрий Шепелев рассказал, как провел годовщину со дня смерти Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев рассказал, как провел годовщину со дня смерти Жанны ФрискеПевица умерла от рака мозга три года назад.

Дмитрий Шепелев верит в «неслучайные случайности», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Об этом шоумен рассказал в своем микроблоге. Также Дмитрий поведал, как и где провел третью годовщину со дня смерти гражданской жены.

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В этот день Шепелев участвовал в ток-шоу «На самом деле». Выпуск программы был посвящен раку головного мозга, от которого и скончалась Фриске.

Дмитрий Шепелев рассказал, как провел годовщину со дня смерти Жанны Фриске
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 Теги: Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске

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Сегодня, 13:24 » Автор: Татьяна Ларина
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