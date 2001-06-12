Раздел: Культура
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел годовщину со дня смерти Жанны Фриске
Певица умерла от рака мозга три года назад.
Дмитрий Шепелев верит в «неслучайные случайности», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Об этом шоумен рассказал в своем микроблоге. Также Дмитрий поведал, как и где провел третью годовщину со дня смерти гражданской жены.
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В этот день Шепелев участвовал в ток-шоу «На самом деле». Выпуск программы был посвящен раку головного мозга, от которого и скончалась Фриске.
Дмитрий Шепелев верит в «неслучайные случайности», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Об этом шоумен рассказал в своем микроблоге. Также Дмитрий поведал, как и где провел третью годовщину со дня смерти гражданской жены.
Читайте также: Дмитрий Шепелев в день смерти Фриске был в Болгарии
В этот день Шепелев участвовал в ток-шоу «На самом деле». Выпуск программы был посвящен раку головного мозга, от которого и скончалась Фриске.
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