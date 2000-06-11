Вся в маму: Екатерина Климова поделилась снимком старшей дочери

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Актриса Екатерина Климова поделилась с общественностью фотографией своей годовалой дочки Бэллы.

Дочери Екатерины Климовой скоро исполнится год, но актриса до сих пор скрывала лицо малышки от любопытных глаз.