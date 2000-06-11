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Раздел: Культура  
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Вся в маму: Екатерина Климова поделилась снимком старшей дочери

Вся в маму: Екатерина Климова поделилась снимком старшей дочериЕлизавета позировала в стильном платье.

Старшей дочери Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой уже 16 лет. Девочка в этом году окончила Ломоносовскую школу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В личном микроблоге Климова опубликовала фото своей наследницы. На симке Лиза запечатлена в темно-синем летнем платье с цветочным принтом.

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Подписчики звезды осыпали девушку комплиментами, отметив, что она очень похожа на свою маму.

Вся в маму: Екатерина Климова поделилась снимком старшей дочери
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 Теги: Екатерина Климова, дочь

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Сегодня, 14:43 » Автор: Татьяна Ларина
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