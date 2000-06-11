Раздел: Культура
Вся в маму: Екатерина Климова поделилась снимком старшей дочери
Елизавета позировала в стильном платье.
Старшей дочери Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой уже 16 лет. Девочка в этом году окончила Ломоносовскую школу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В личном микроблоге Климова опубликовала фото своей наследницы. На симке Лиза запечатлена в темно-синем летнем платье с цветочным принтом.
Читайте также: Екатерина Климова показала фото младшей дочери
Подписчики звезды осыпали девушку комплиментами, отметив, что она очень похожа на свою маму.
Старшей дочери Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой уже 16 лет. Девочка в этом году окончила Ломоносовскую школу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В личном микроблоге Климова опубликовала фото своей наследницы. На симке Лиза запечатлена в темно-синем летнем платье с цветочным принтом.
Читайте также: Екатерина Климова показала фото младшей дочери
Подписчики звезды осыпали девушку комплиментами, отметив, что она очень похожа на свою маму.
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