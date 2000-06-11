Раздел: Культура
Меган Маркл пошла на кардинальные изменения ради королевы
Уважением к королеве Елизавете II вызваны перемены в гардеробе.
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл изменила свой стиль в одежде ради королевы, считает издание Independent.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
Как сообщают источники издания, именно уважением к королеве Елизавете II вызваны перемены в гардеробе герцогини Сассекской.
Она отказалась от любимых черного и синего цветов в пользу кремового и бледно-розового, чтобы не конкурировать с Елизаветой, которая любит одежду ярких цветов.
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В начале июня Меган Маркл нарушила правила королевского этикета, появившись на официальном мероприятии в туалете с открытыми плечами от американского дизайнера Каролины Эрреры.
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл изменила свой стиль в одежде ради королевы, считает издание Independent.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
Как сообщают источники издания, именно уважением к королеве Елизавете II вызваны перемены в гардеробе герцогини Сассекской.
Она отказалась от любимых черного и синего цветов в пользу кремового и бледно-розового, чтобы не конкурировать с Елизаветой, которая любит одежду ярких цветов.
Читайте также: Стал известен подарок королевы Гарри и Меган Маркл
В начале июня Меган Маркл нарушила правила королевского этикета, появившись на официальном мероприятии в туалете с открытыми плечами от американского дизайнера Каролины Эрреры.
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