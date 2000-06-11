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Раздел: Культура  
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Меган Маркл пошла на кардинальные изменения ради королевы

Меган Маркл пошла на кардинальные изменения ради королевыУважением к королеве Елизавете II вызваны перемены в гардеробе.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл изменила свой стиль в одежде ради королевы, считает издание Independent.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

Как сообщают источники издания, именно уважением к королеве Елизавете II вызваны перемены в гардеробе герцогини Сассекской.
Она отказалась от любимых черного и синего цветов в пользу кремового и бледно-розового, чтобы не конкурировать с Елизаветой, которая любит одежду ярких цветов.

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В начале июня Меган Маркл нарушила правила королевского этикета, появившись на официальном мероприятии в туалете с открытыми плечами от американского дизайнера Каролины Эрреры.
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 Теги: Меган Маркл, Елизавета II, королева

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Сегодня, 18:25 » Автор: Едгар Букмирза
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