Раздел: Культура
Николь Кидман снялась на обложку журнала в необычном образе
Премьера фильма запланирована на 20 декабря 2018 года.
Знаменитая киноактриса Николь Кидман украсила обложку журнала Entertainment Weekly в образе королевы Атланны, героини фильма "Аквамен".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что главного героя в фильме исполняет Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов". В ленте также снимаются Эмбер Херд, Дэниэл Рэдклифф, Дольф Лундгрен.
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На фото Николь Кидман появилась в облегающем костюме и королевской тиаре. Известно, что по сюжету Аквамен будет претендовать на трон семи морей и пытаться бороться с загрязнением морских владений. Однако детали сюжета пока не раскрываются.
Знаменитая киноактриса Николь Кидман украсила обложку журнала Entertainment Weekly в образе королевы Атланны, героини фильма "Аквамен".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что главного героя в фильме исполняет Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов". В ленте также снимаются Эмбер Херд, Дэниэл Рэдклифф, Дольф Лундгрен.
Читайте также: 50-летняя Николь Кидман снялась в сногсшибательной фотосессии
На фото Николь Кидман появилась в облегающем костюме и королевской тиаре. Известно, что по сюжету Аквамен будет претендовать на трон семи морей и пытаться бороться с загрязнением морских владений. Однако детали сюжета пока не раскрываются.
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