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Раздел: Культура  
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Николь Кидман снялась на обложку журнала в необычном образе

Николь Кидман снялась на обложку журнала в необычном образеПремьера фильма запланирована на 20 декабря 2018 года.

Знаменитая киноактриса Николь Кидман украсила обложку журнала Entertainment Weekly в образе королевы Атланны, героини фильма "Аквамен".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отметим, что главного героя в фильме исполняет Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов". В ленте также снимаются Эмбер Херд, Дэниэл Рэдклифф, Дольф Лундгрен.

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На фото Николь Кидман появилась в облегающем костюме и королевской тиаре. Известно, что по сюжету Аквамен будет претендовать на трон семи морей и пытаться бороться с загрязнением морских владений. Однако детали сюжета пока не раскрываются.
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 Теги: Николь Кидман, образ

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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