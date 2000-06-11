Раздел: Культура
Светлана Лобода объявила о возвращении на сцену
Стильный и привлекательный образ делает образ Лободы неповторимым.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Певица Светлана Лобода готова вернутся после родов на сцену. Яркий пост в Инстаграме звезды с хештегом «#возвращение» дает понять, что скоро мы увидим певицу на сцене и концертах.
В своем посте в Инстаграме певица поделилась также фото в новом образе.
Читайте также: Светлана Лобода рассекретила пол будущего ребенка
Фанаты в восторге, это видно по комментариям, которые они пишут под фото. За несколько минут после публикации фотография набрала несколько десятков тысяч лайков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Певица Светлана Лобода готова вернутся после родов на сцену. Яркий пост в Инстаграме звезды с хештегом «#возвращение» дает понять, что скоро мы увидим певицу на сцене и концертах.
В своем посте в Инстаграме певица поделилась также фото в новом образе.
Читайте также: Светлана Лобода рассекретила пол будущего ребенка
Фанаты в восторге, это видно по комментариям, которые они пишут под фото. За несколько минут после публикации фотография набрала несколько десятков тысяч лайков.
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