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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода объявила о возвращении на сцену

Светлана Лобода объявила о возвращении на сценуСтильный и привлекательный образ делает образ Лободы неповторимым.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Певица Светлана Лобода готова вернутся после родов на сцену. Яркий пост в Инстаграме звезды с хештегом «#возвращение» дает понять, что скоро мы увидим певицу на сцене и концертах.

В своем посте в Инстаграме певица поделилась также фото в новом образе.

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Фанаты в восторге, это видно по комментариям, которые они пишут под фото. За несколько минут после публикации фотография набрала несколько десятков тысяч лайков.
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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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Сергей  
Сегодня, 23:01

Может, не надо? Пожалей ты нас.....

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