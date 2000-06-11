Раздел: Культура
Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей
Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе проводят отпуск.
Первые слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются появились еще в конце февраля этого года. Тогда в Сеть попали совместные снимки звезд с отдыха на Байкале, а спустя несколько месяцев папарацци удалось заснять Регину и Влада во время поцелуя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
И хотя сами знаменитости роман отрицали, поклонники убеждены: Топалов и Тодоренко - пара. Еще одним подтверждением стал новый снимок, который Регина опубликовала в своем Instagram час назад.
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На фотографии певица нежно обнимает Влада. Судя по фото, сейчас исполнители вместе отдыхают в Лондоне. Примечательно, что в столице Великобритании Регина отпраздновала и свой 28-день рождения, который состоялся 14 июня. По всей видимости, главным гостем на празднике именинницы стал именно Влад Топалов.
Первые слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются появились еще в конце февраля этого года. Тогда в Сеть попали совместные снимки звезд с отдыха на Байкале, а спустя несколько месяцев папарацци удалось заснять Регину и Влада во время поцелуя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
И хотя сами знаменитости роман отрицали, поклонники убеждены: Топалов и Тодоренко - пара. Еще одним подтверждением стал новый снимок, который Регина опубликовала в своем Instagram час назад.
Читайте также: Кристина Агилера прервала шестилетнее молчание, выпустив новый альбом
На фотографии певица нежно обнимает Влада. Судя по фото, сейчас исполнители вместе отдыхают в Лондоне. Примечательно, что в столице Великобритании Регина отпраздновала и свой 28-день рождения, который состоялся 14 июня. По всей видимости, главным гостем на празднике именинницы стал именно Влад Топалов.
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