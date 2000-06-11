» » Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей
Раздел: Культура  
0

Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей

Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе проводят отпуск.

Первые слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются появились еще в конце февраля этого года. Тогда в Сеть попали совместные снимки звезд с отдыха на Байкале, а спустя несколько месяцев папарацци удалось заснять Регину и Влада во время поцелуя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

И хотя сами знаменитости роман отрицали, поклонники убеждены: Топалов и Тодоренко - пара. Еще одним подтверждением стал новый снимок, который Регина опубликовала в своем Instagram час назад.

Читайте также: Кристина Агилера прервала шестилетнее молчание, выпустив новый альбом

На фотографии певица нежно обнимает Влада. Судя по фото, сейчас исполнители вместе отдыхают в Лондоне. Примечательно, что в столице Великобритании Регина отпраздновала и свой 28-день рождения, который состоялся 14 июня. По всей видимости, главным гостем на празднике именинницы стал именно Влад Топалов.

Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, отношения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     437
     0

Похожие новости по теме

Регина Тодоренко показала, как отмечает свой день рождения Регина Тодоренко показала, как отмечает свой день рождения

Экс-ведущей "Орла и Решки" исполнилось 28 лет.

Регина Тодоренко удивила ярким макияжем Регина Тодоренко удивила ярким макияжем

Регина Тодоренко решила поэкспериментировать с мейкапом.

Регина Тодоренко взбудоражила Сеть провокационным фото Регина Тодоренко взбудоражила Сеть провокационным фото

Знаменитая певица показалась в очень интересном наряде.

Регина Тодоренко похвасталась новым платьем Регина Тодоренко похвасталась новым платьем

Поклонники в восторге от нового фото Регины Тодоренко.

Влад Топалов женится! Фото Влад Топалов женится! Фото

Певец сделал предложение на крыше небоскреба.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх