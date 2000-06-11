Настя Каменских рассказала, как пила водку в 14 лет

По словам певицы, в детстве она была пацанкой.



Украинская певица NK (Настя Каменских) вспомнила свою юность. Так, Настя поделилась, что сбежала с выпускного бала, поскольку ей там было скучно, сообщает



Вместе с подругой Каменских отправилась на дискотеку. Однако, уверяет Настя, в тот вечер ничего такого, за что потом было бы стыдно, не произошло.



"Я знаю Катя, что ты хочешь какую-то крутую историю, что я была пьяная, где-то под столом. Ты знаешь, я тебе так скажу, я умею пить, ты меня никогда не застанешь в таком очень плохом состоянии", - отметила Каменских.



Настя Каменских рассказала, как готовилась к лету, и что меню надо менять еще весной. Сейчас время выпускных балов, так что певица вспомнила и свой выпускной. «Там было грустно и мы сбежали с подружкой на дискотеку», - рассказала Анастасия. А еще певица вспомнила, как впервые попробовала водку в 14 лет.



Звезда призналась, что она умела пить со школьной парты.



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"Я умела пить со школы. Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Я такая, немножечко была пацанка. За школой курили. Я была такая, настоящая артистка. А когда повзрослела, я все это бросила. Это уже не прикольно, так сказать", - призналась исполнительница.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинская певица NK (Настя Каменских) вспомнила свою юность. Так, Настя поделилась, что сбежала с выпускного бала, поскольку ей там было скучно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Вместе с подругой Каменских отправилась на дискотеку. Однако, уверяет Настя, в тот вечер ничего такого, за что потом было бы стыдно, не произошло."Я знаю Катя, что ты хочешь какую-то крутую историю, что я была пьяная, где-то под столом. Ты знаешь, я тебе так скажу, я умею пить, ты меня никогда не застанешь в таком очень плохом состоянии", - отметила Каменских.Настя Каменских рассказала, как готовилась к лету, и что меню надо менять еще весной. Сейчас время выпускных балов, так что певица вспомнила и свой выпускной. «Там было грустно и мы сбежали с подружкой на дискотеку», - рассказала Анастасия. А еще певица вспомнила, как впервые попробовала водку в 14 лет.Звезда призналась, что она умела пить со школьной парты."Я умела пить со школы. Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Я такая, немножечко была пацанка. За школой курили. Я была такая, настоящая артистка. А когда повзрослела, я все это бросила. Это уже не прикольно, так сказать", - призналась исполнительница.



