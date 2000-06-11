» » Украинская певица показала фото без макияжа
Раздел: Культура  
0

Украинская певица показала фото без макияжа

Украинская певица показала фото без макияжа Светлана Тарабарова призвала поклонниц освободиться от комплексов.

Светлана Тарабарова, которая ждет первенца, поделилась новым фото в социальной сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на expres.ua.

На снимке она позирует без всякого намека на косметику.

Таким образом артистка призвала своих поклонниц освободиться от лишних комплексов.

Читайте также: Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей

"Уже второй день без make up. И это кайф, так девушки?) Мужчины вряд ли поймут. Мечтаю, чтобы каждая девочка любила себя максимально естественной, чтобы мужчины понимали естественную красоту и не побудили нас к комплексам. Свободу нашим лицам", - подписала фото Тарабарова.

Украинская певица показала фото без макияжа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Светлана Тарабарова, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     308
     0

Похожие новости по теме

Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка

В скором времени певица станет мамой впервые.

Беременная Света Тарабарова порадовала новым фото Беременная Света Тарабарова порадовала новым фото

Певица наконец-то перестала скрывать беременность.

Беременная Светлана Тарабарова вышла в свет в облегающем наряде Беременная Светлана Тарабарова вышла в свет в облегающем наряде

Певица ждет первенца.

Светлана Тарабарова поделилась пикантной тайной Светлана Тарабарова поделилась пикантной тайной

Певица выложила в Инстаграм первое "беременное" фото.

Светлана Тарабарова похвасталась ярким фото с отдыха Светлана Тарабарова похвасталась ярким фото с отдыха

Певица позировала на склоне водопада в Карпатах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх