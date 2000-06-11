Раздел: Культура
Певица TAYANNA выступила с заявлением в поддержку ЛГБТ
Знаменитость решительно осудила любую дискриминацию.
Вся прошлая неделя в столице Украины была посвящена вопросам ЛГБТ-сообщества, в рамках которого состоялись культурно-просветительские мероприятия в самой столице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Конечно, без украинских знаменитостей не обошлось. Они решили высказаться о сексуальных меньшинствах. И одной из них стала певица TAYANNA, которая выступила против дискриминации геев и лесбиянок.
Об этом она написала в Instagram, опубликовав фото с надписью на футболке "RELAX" в цветах радужного флага.
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"Сейчас я нахожусь в туре по городам страны, в которой родилась и которую очень люблю. Каждый мой концерт - это марш за свободу и равенство между взрослыми и осознанными людьми. Геи или гетеро, белые или черные, взрослые или юные... Меня окружают разные люди и я люблю их за их сердце и мысли, а не за цвет или ориентацию. я мечтаю о сильной и счастливой Украине, а это невозможно без объединения всех, кто живет и создает на этой земле", - пишет она в микроблоге.
Вся прошлая неделя в столице Украины была посвящена вопросам ЛГБТ-сообщества, в рамках которого состоялись культурно-просветительские мероприятия в самой столице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Конечно, без украинских знаменитостей не обошлось. Они решили высказаться о сексуальных меньшинствах. И одной из них стала певица TAYANNA, которая выступила против дискриминации геев и лесбиянок.
Об этом она написала в Instagram, опубликовав фото с надписью на футболке "RELAX" в цветах радужного флага.
Читайте также: Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей
"Сейчас я нахожусь в туре по городам страны, в которой родилась и которую очень люблю. Каждый мой концерт - это марш за свободу и равенство между взрослыми и осознанными людьми. Геи или гетеро, белые или черные, взрослые или юные... Меня окружают разные люди и я люблю их за их сердце и мысли, а не за цвет или ориентацию. я мечтаю о сильной и счастливой Украине, а это невозможно без объединения всех, кто живет и создает на этой земле", - пишет она в микроблоге.
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