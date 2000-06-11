» » Певица TAYANNA выступила с заявлением в поддержку ЛГБТ
Раздел: Культура  
0

Певица TAYANNA выступила с заявлением в поддержку ЛГБТ

Певица TAYANNA выступила с заявлением в поддержку ЛГБТ Знаменитость решительно осудила любую дискриминацию.

Вся прошлая неделя в столице Украины была посвящена вопросам ЛГБТ-сообщества, в рамках которого состоялись культурно-просветительские мероприятия в самой столице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Конечно, без украинских знаменитостей не обошлось. Они решили высказаться о сексуальных меньшинствах. И одной из них стала певица TAYANNA, которая выступила против дискриминации геев и лесбиянок.

Об этом она написала в Instagram, опубликовав фото с надписью на футболке "RELAX" в цветах радужного флага.

Читайте также: Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей

"Сейчас я нахожусь в туре по городам страны, в которой родилась и которую очень люблю. Каждый мой концерт - это марш за свободу и равенство между взрослыми и осознанными людьми. Геи или гетеро, белые или черные, взрослые или юные... Меня окружают разные люди и я люблю их за их сердце и мысли, а не за цвет или ориентацию. я мечтаю о сильной и счастливой Украине, а это невозможно без объединения всех, кто живет и создает на этой земле", - пишет она в микроблоге.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: TAYANNA, ЛГБТ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     143
     0

Похожие новости по теме

Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей Новые фото подтвердили слухи о романе известной украинской ведущей

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе проводят отпуск.

TAYANNA показала фотографию с пятилетним сыном TAYANNA показала фотографию с пятилетним сыном

Сына певицы зовут Даниэль.

TAYANNA выставила напоказ соблазнительное фото TAYANNA выставила напоказ соблазнительное фото

Певица поделилась кадром из недавнего фотосета.

Tayanna показала, как выглядела в начале карьеры Tayanna показала, как выглядела в начале карьеры

TAYANNA пела в группе "Горячий шоколад".

Marvel примет в свои ряды геев и лесбиянок Marvel примет в свои ряды геев и лесбиянок

Глава компании сообщил, что в будущем в кинокомиксах появятся ЛГБТ-персонажи.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх