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Раздел: Культура  
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Изменения во внешности Ани Лорак обеспокоили фанатов

Изменения во внешности Ани Лорак обеспокоили фанатов Поклонники не узнали на фото 39-летнюю Ани Лорак.

Ани Лорак всегда была одной из самых красивых и эффектных женщин на эстраде. Но в последнее время внешность звезды заметно изменилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Несколько часов назад в Instagram певицы появилось фото, на котором поклонники просто не узнали Ани. В комментариях фолловеры звезды активно обсуждают, что же именно их смущает в «новом» лице Лорак. Подписчики подозревают, что виной всему эксперименты Ани с хирургическими и косметическими процедурами.

«Что-то хирурги накосячили с лицом в этот раз»; «Совсем перестали быть на себя похожи»; «Перестаралась с пластикой. Адская маска вместо лица. Противно»; «А это точно ты?»; «Живого места на лице нет, смотреть страшно! Раньше такая милая была, а сейчас..»;

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«Прекратите накачивать лицо! Ведь молодая же еще!»; «Выглядит как пьяница»; «Меняйте образ! Сегодня похожа на Любовь Успенскую», — пишут фолловеры.

Изменения во внешности Ани Лорак обеспокоили фанатов
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 Теги: Ани Лорак, лицо, изменения

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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