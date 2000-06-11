Раздел: Культура
Изменения во внешности Ани Лорак обеспокоили фанатов
Поклонники не узнали на фото 39-летнюю Ани Лорак.
Ани Лорак всегда была одной из самых красивых и эффектных женщин на эстраде. Но в последнее время внешность звезды заметно изменилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Несколько часов назад в Instagram певицы появилось фото, на котором поклонники просто не узнали Ани. В комментариях фолловеры звезды активно обсуждают, что же именно их смущает в «новом» лице Лорак. Подписчики подозревают, что виной всему эксперименты Ани с хирургическими и косметическими процедурами.
«Что-то хирурги накосячили с лицом в этот раз»; «Совсем перестали быть на себя похожи»; «Перестаралась с пластикой. Адская маска вместо лица. Противно»; «А это точно ты?»; «Живого места на лице нет, смотреть страшно! Раньше такая милая была, а сейчас..»;
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«Прекратите накачивать лицо! Ведь молодая же еще!»; «Выглядит как пьяница»; «Меняйте образ! Сегодня похожа на Любовь Успенскую», — пишут фолловеры.
Ани Лорак всегда была одной из самых красивых и эффектных женщин на эстраде. Но в последнее время внешность звезды заметно изменилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Несколько часов назад в Instagram певицы появилось фото, на котором поклонники просто не узнали Ани. В комментариях фолловеры звезды активно обсуждают, что же именно их смущает в «новом» лице Лорак. Подписчики подозревают, что виной всему эксперименты Ани с хирургическими и косметическими процедурами.
«Что-то хирурги накосячили с лицом в этот раз»; «Совсем перестали быть на себя похожи»; «Перестаралась с пластикой. Адская маска вместо лица. Противно»; «А это точно ты?»; «Живого места на лице нет, смотреть страшно! Раньше такая милая была, а сейчас..»;
Читайте также: Украинская певица показала фото без макияжа
«Прекратите накачивать лицо! Ведь молодая же еще!»; «Выглядит как пьяница»; «Меняйте образ! Сегодня похожа на Любовь Успенскую», — пишут фолловеры.
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