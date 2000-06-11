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Раздел: Культура  
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Опра Уинфри начала сотрудничество с компанией Apple

Опра Уинфри начала сотрудничество с компанией Apple Известная ведущая будет производить авторский контент.

Известная американская телеведущая Опра Уинфри будет производить оригинальные программы для Apple, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Журналистка и основательница медиа-империи подписала контракт с крупнейшим производителем техники.

"Она будет производить оригинальные программы, чтобы использовать ее несравненную способность соединять аудитории во всем мире, - поделились в комментарии..

Пока никакие детали формата будущей передачи не сообщаются.

Отметим, что в последние годы Apple активно работает на рынке производства оригинального контента, конкурируя с крупнейшими игроками - Amazon и Netflix.

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"Яблочная" компания привлекает звезд для создания своей продукции - среди них режиссер Стивен Спилберг, актрисы и продюсеры Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
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 Теги: Опра Уинфри, Apple

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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