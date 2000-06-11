Раздел: Культура
Настя Каменских удивила неожиданным признанием
Такого от певицы никто не ожидал.
Украинская певица Настя Каменских попробовала водку в 14 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом девушка рассказала в передаче "Светская жизнь". Настя призналась, что сбежала с выпускного бала, поскольку ей там было скучно. Вместе с подругой Каменских отправилась на дискотеку. Однако, уверяет Настя, в тот вечер ничего такого, за что потом было бы стыдно, не произошло.
"Я знаю Катя, что ты хочешь какую-то крутую историю, что я была пьяная, где-то под столом. Ты знаешь, я тебе так скажу, я умею пить, ты меня никогда не застанешь в таком очень плохом состоянии", - отметила Каменских.
По словам певицы, она умела пить со школы.
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"Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Я такая, немножечко была пацанка. За школой курили. Я была такая, настоящая артистка. А когда повзрослела, я все это бросила. Это уже не прикольно, так сказать", - призналась исполнительница.
Украинская певица Настя Каменских попробовала водку в 14 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом девушка рассказала в передаче "Светская жизнь". Настя призналась, что сбежала с выпускного бала, поскольку ей там было скучно. Вместе с подругой Каменских отправилась на дискотеку. Однако, уверяет Настя, в тот вечер ничего такого, за что потом было бы стыдно, не произошло.
"Я знаю Катя, что ты хочешь какую-то крутую историю, что я была пьяная, где-то под столом. Ты знаешь, я тебе так скажу, я умею пить, ты меня никогда не застанешь в таком очень плохом состоянии", - отметила Каменских.
По словам певицы, она умела пить со школы.
Читайте также: - Настя Каменских удивила оригинальным нарядом
"Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Я такая, немножечко была пацанка. За школой курили. Я была такая, настоящая артистка. А когда повзрослела, я все это бросила. Это уже не прикольно, так сказать", - призналась исполнительница.
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