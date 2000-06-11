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Раздел: Культура  
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Анна Седокова похвалилась стройными ножками

Анна Седокова похвалилась стройными ножкамиСедокова вывела в свет дочь.

На скачки Grand Prix Radio Monte Carlo Анна Седокова отправилась вместе со своей старшей дочерью Алиной, сообщает storinka.com.ua. Девушки продемонстрировали стильные вечерние аутфиты, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Анна блистала в красном платье с высоким разрезом. Эффектный наряд исполнительница дополнила черными лодочками и шляпкой с перьями. Алина же была одета в черный смокинг, туфли в мужском стиле и красную шапку.

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Анна Седокова похвалилась стройными ножками
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 Теги: Анна Седокова, ноги

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Сегодня, 10:44 » Автор: Анна Мартынова
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