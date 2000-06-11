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Раздел: Культура  
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Алина Гросу очаровала платьем с открытыми плечами

Алина Гросу очаровала платьем с открытыми плечамиПевица побывала на скачках.

На скачках Grand Prix Radio Monte Carlo была замечена и Алина Гросу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Для выхода в свет исполнительница выбрала нежный аутфит.

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Гросу облачилась в длинное белое платье с открытыми плечами и перфорацией на рукавах. Свой образ звезда дополнила широкополой соломенной шляпой и плетеной сумкой-корзинкой.

Алина Гросу очаровала платьем с открытыми плечами
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 Теги: Алина Гросу, платье

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Сегодня, 12:34 » Автор: Анна Мартынова
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