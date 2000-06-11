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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко показала своего возлюбленного

Регина Тодоренко показала своего возлюбленногоПара отдохнула в Лондоне.

Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время уверяли, что отношения между ними исключительно дружеские. А совместные фото, которыми они делились в соцсетях, - не более чем рабочие моменты. Но пару часов назад Регина поделилась снимком, который прояснил реальную картину их взаимоотношений, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua/.

14 июня Регине Тодоренко исполнилось 28 лет. Отмечать день рождения девушка решила в Лондоне. А снимками из путешествия делилась в соцсетях, сопроводив из загадочной подписью:

Регина Тодоренко показала своего возлюбленного


"Сегодня день рождения у Дональда Трампа!!! И еще у одного важного человека… но об этом позже"

Регина Тодоренко показала своего возлюбленного


То, что тот самый важный человек и есть Регина Тодоренко, стало очевидно спустя сутки. Регина выложила снимок с Владом, который уж никак рабочим не назовешь. На фотографии, сделанной на фоне Тауэрского моста, Регина нежно обнимает Топалова.

Регина, подписывая фото с Владом, назвала его фанатом, а вот Топалов не стал темнить. Влад откровенно написал, что рядом стоит его любимая ведущая. Фанаты уже не сомневаются, что они в отношениях и ждут подтверждения беременности Регины.

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Регина Тодоренко показала своего возлюбленного


Влад и Регина познакомились летом прошлого года благодаря театру - они вместе получили роли в постановке "Заложи жену в ломбард" Сергея Роста. Незадолго до этого Тодоренко рассталась с продюсером Никитой Трякиным, с которым встречалась пять лет. А Влад Топалов развелся с дочерью крупного российского бизнесмена Ксенией Данилиной. Их брак не просуществовал и двух лет
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 Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов

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Сегодня, 13:59 » Автор: Анна Мартынова
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