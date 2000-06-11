» » Оля Полякова не постеснялась сфотографироваться в нижнем белье
Раздел: Культура  
0

Оля Полякова не постеснялась сфотографироваться в нижнем белье

Оля Полякова не постеснялась сфотографироваться в нижнем бельеПевица обещает удивить фанатов.

Популярная украинская певица Оля Полякова заинтриговала фанатов новым снимком, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Скоро вас ждёт нечто необычное...", - подписала она фотографию, опубликованную на своей странице в Instagram.

В комментариях фанаты оценили фигуру певицы и предположили, о чем может идти речь.

Читайте также: Мадонна не постеснялась выложить фото в нижнем белье

"Идеальная", "И это мама двоих детей, просто шикарная фигура!", "Ждем!!! Всегда ждем!!! Ах, ну просто королева!", "Это касается "Свингеров"?", - написали пользователи.

Оля Полякова не постеснялась сфотографироваться в нижнем белье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оля Полякова, нижнее белье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:39 » Автор: Анна Мартынова
     1057
     0

Похожие новости по теме

Мадонна не постеснялась выложить фото в нижнем белье Мадонна не постеснялась выложить фото в нижнем белье

Певица выбрала эпатажные образы.

Санта Димопулос не постеснялась сфотографироваться в одном нижнем белье Санта Димопулос не постеснялась сфотографироваться в одном нижнем белье

Девушка провела сына в школу.

Популярная украинская певица похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье Популярная украинская певица похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье

Фанаты засыпали комплиментами Ани Лорак.

Оля Полякова поделилась пикантным снимком Оля Полякова поделилась пикантным снимком

Певица опубликовала фото в нижнем белье.

Оля Полякова побаловала фанатов пикантным снимком Оля Полякова побаловала фанатов пикантным снимком

Длинноногая блондинка Оля Полякова взбудоражила подписчиков фото в нижнем белье.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх