Раздел: Культура
Леся Никитюк выставила напоказ стройные ножки
Звезда выбрала мини-платье.
Украинская телеведущая Леся Никитюк не имеет времени для отдыха. После съемок нового сезона проекта "Кто сверху?" звезда отправилась во Львов, где она устроила встречу со своими поклонниками, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Очаровательная Леся Никитюк активно занимается своей карьерой. Следовательно, когда другие знаменитости планируют отдых, она принимает участие в популярных проектах и проводит теплые встречи со своими поклонниками. Телеведущая, известная по программам "Орел и Решка" и "Вокруг М", приехала во Львов, забыв на день о простуде, которая едва позволяла ей говорить.
Читайте также: Леся Никитюк выставила напоказ идеальные ножки
Во время своего галицкого путешествия Леся Никитюк засветила стильный летний наряд. На встречу с поклонниками, которая состоялась в помещении одного из торговых центров, звезда приехала в мини-платье зеленого цвета с поясом. Стильное одеяние открывало стройные ноги остроумной телеведущей. Образ она дополнила оригинальными туфлями. Обыденная прическа и легкий макияж завершили "лук" Леси Никитюк.
Украинская телеведущая Леся Никитюк не имеет времени для отдыха. После съемок нового сезона проекта "Кто сверху?" звезда отправилась во Львов, где она устроила встречу со своими поклонниками, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Очаровательная Леся Никитюк активно занимается своей карьерой. Следовательно, когда другие знаменитости планируют отдых, она принимает участие в популярных проектах и проводит теплые встречи со своими поклонниками. Телеведущая, известная по программам "Орел и Решка" и "Вокруг М", приехала во Львов, забыв на день о простуде, которая едва позволяла ей говорить.
Читайте также: Леся Никитюк выставила напоказ идеальные ножки
Во время своего галицкого путешествия Леся Никитюк засветила стильный летний наряд. На встречу с поклонниками, которая состоялась в помещении одного из торговых центров, звезда приехала в мини-платье зеленого цвета с поясом. Стильное одеяние открывало стройные ноги остроумной телеведущей. Образ она дополнила оригинальными туфлями. Обыденная прическа и легкий макияж завершили "лук" Леси Никитюк.
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