В Сети нашли двойника Пугачевой

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Успешный российский шоумен, комик и резидент «Comedy Club» Гарик Мартиросян – не принадлежит к числу публичных людей, которые не выставляют на показ свою личную жизнь. Но недавно резидент самого популярного российского юмористического шоу все же согласился дать интервью одному из российских изданий и поделился яркими семейными