Раздел: Культура
В Сети нашли двойника Пугачевой
Она очень напоминает Пугачеву.
В России живет женщина, которая очень похожа на "примадонну" российской и советской эстрады Аллу Пугачеву, и любит она также комика. Говорится о жене юмориста Гарика Мартиросяна Жанне Левиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В частности, на то, что она очень напоминает Пугачеву, обратили внимание ее подписчики после того, как Левина опубликовала это фото.
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К слову, она является по образованию юристом, а с Гариком Мартиросяном познакомилась в Сочи на фестивале КВН в далеком 1997 году. Серьезные отношения между ними завязались уже через год – в 1998-м. В 2004 году у пары родилась дочь Жасмин, а через пять лет – сын Даниэль. Гарик неоднократно признавался, что он – домашний человек и почти все свободное время старается проводить с семьей. Женщина активно ведет страницу в Instagram, где сообщает фанатам последние новости.
В России живет женщина, которая очень похожа на "примадонну" российской и советской эстрады Аллу Пугачеву, и любит она также комика. Говорится о жене юмориста Гарика Мартиросяна Жанне Левиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В частности, на то, что она очень напоминает Пугачеву, обратили внимание ее подписчики после того, как Левина опубликовала это фото.
Читайте также: В Сети нашли двойника собаки с "человеческим" лицом
К слову, она является по образованию юристом, а с Гариком Мартиросяном познакомилась в Сочи на фестивале КВН в далеком 1997 году. Серьезные отношения между ними завязались уже через год – в 1998-м. В 2004 году у пары родилась дочь Жасмин, а через пять лет – сын Даниэль. Гарик неоднократно признавался, что он – домашний человек и почти все свободное время старается проводить с семьей. Женщина активно ведет страницу в Instagram, где сообщает фанатам последние новости.
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