» » Критики назвали лучшие молодежные сериалы
Раздел: Культура  
0

Критики назвали лучшие молодежные сериалы

Критики назвали лучшие молодежные сериалыЗамыкает двадцатку сериал от Netflix.

Кинокритики составили список, назвав 20 лучших молодежных сериалов, которые выходили в эфир за последние 20 лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.

Замыкает двадцатку сериал «Американский вандал» (2017) от Netflix, а вот самым лучшим молодежным сериалом критики сочли культовый «Баффи – истребительница вампиров».

Читайте также: Критики назвали сериалы с худшими концовками. Фото

Полный список выглядит так:

20 – Американский вандал / American Vandal
19 – Энди Мак / Andi Mack
18 – Сабрина – маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch
17 – Девочки Гилмор / Gilmore Girls
16 – Пригород / Suburgatory
15 – Красные дубы / Red Oaks
14 – Балерины / Bunheads
13 – Все ненавидят Криса / Everybody Hates Chris
12 – Сплетница / Gossip Girl
11 – Молокососы / Skins
10 – Отжиг / The Get Down
9 – Хор / Лузеры / Glee
8 – Вероника Марс / Veronica Mars
7 – Деграсси / Degrassi
6 – Бухта Доусона / Dawson’s Creek
5 – Огни ночной пятницы / Friday Night Lights
4 – Хулиганы и ботаны / Freaks and Geeks
3 – Дарья / Daria
2 – О.С. – Одинокие сердца / The O.C.
1 – Баффи – истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
     448
     0

Похожие новости по теме

Эксперты назвали лучший британский сериал года Эксперты назвали лучший британский сериал года

Лучшим зарубежным сериалом был назван американский «Рассказ служанки».

Страшно до дрожи: Vice назвали лучшие фильмы ужасов Страшно до дрожи: Vice назвали лучшие фильмы ужасов

В список попали и относительно новые фильмы, и легенды индустрии.

Самые популярные в мире сериалы Самые популярные в мире сериалы

Не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix.

Звезды «Баффи-истребительницы вампиров» порадовали фотосессией Звезды «Баффи-истребительницы вампиров» порадовали фотосессией

Съемочная группа сериала "Баффи – истребительница вампиров" 20 лет спустя.

Сериал «Друзья» назван лучшим в мире Сериал «Друзья» назван лучшим в мире

Названы лучшие сериалы всех времен и народов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх