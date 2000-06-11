Раздел: Культура
Критики назвали лучшие молодежные сериалы
Замыкает двадцатку сериал от Netflix.
Кинокритики составили список, назвав 20 лучших молодежных сериалов, которые выходили в эфир за последние 20 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.
Замыкает двадцатку сериал «Американский вандал» (2017) от Netflix, а вот самым лучшим молодежным сериалом критики сочли культовый «Баффи – истребительница вампиров».
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Полный список выглядит так:
20 – Американский вандал / American Vandal
19 – Энди Мак / Andi Mack
18 – Сабрина – маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch
17 – Девочки Гилмор / Gilmore Girls
16 – Пригород / Suburgatory
15 – Красные дубы / Red Oaks
14 – Балерины / Bunheads
13 – Все ненавидят Криса / Everybody Hates Chris
12 – Сплетница / Gossip Girl
11 – Молокососы / Skins
10 – Отжиг / The Get Down
9 – Хор / Лузеры / Glee
8 – Вероника Марс / Veronica Mars
7 – Деграсси / Degrassi
6 – Бухта Доусона / Dawson’s Creek
5 – Огни ночной пятницы / Friday Night Lights
4 – Хулиганы и ботаны / Freaks and Geeks
3 – Дарья / Daria
2 – О.С. – Одинокие сердца / The O.C.
1 – Баффи – истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer
Кинокритики составили список, назвав 20 лучших молодежных сериалов, которые выходили в эфир за последние 20 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.
Замыкает двадцатку сериал «Американский вандал» (2017) от Netflix, а вот самым лучшим молодежным сериалом критики сочли культовый «Баффи – истребительница вампиров».
Читайте также: Критики назвали сериалы с худшими концовками. Фото
Полный список выглядит так:
20 – Американский вандал / American Vandal
19 – Энди Мак / Andi Mack
18 – Сабрина – маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch
17 – Девочки Гилмор / Gilmore Girls
16 – Пригород / Suburgatory
15 – Красные дубы / Red Oaks
14 – Балерины / Bunheads
13 – Все ненавидят Криса / Everybody Hates Chris
12 – Сплетница / Gossip Girl
11 – Молокососы / Skins
10 – Отжиг / The Get Down
9 – Хор / Лузеры / Glee
8 – Вероника Марс / Veronica Mars
7 – Деграсси / Degrassi
6 – Бухта Доусона / Dawson’s Creek
5 – Огни ночной пятницы / Friday Night Lights
4 – Хулиганы и ботаны / Freaks and Geeks
3 – Дарья / Daria
2 – О.С. – Одинокие сердца / The O.C.
1 – Баффи – истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer
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