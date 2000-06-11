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Раздел: Культура  
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Украинская ведущая крестила новорожденную дочку

Украинская ведущая крестила новорожденную дочкуДля церемонии выбрали роскошный Свято-Покровский собор в Киеве.

Украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий – окрестили свою новорожденную дочку. Трогательные фото церемонии она опубликовала на странице в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. Девочка появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Младенца назвали Полиной. Именно это имя придумала 5-летняя дочь супругов Диана.

Сейчас 1,5-месячную малышку покрестили. Состоялся праздник в четверг, 14 июня. В важном событии звездной пары приняли участие только самые близкие родственники и друзья.

Такой важный день в нашей жизни... В жизни нашей Полины. Небесного руководства и поддержки тебе во всем, доченька!– трогательно написала Лилия Ребрик.

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Для крестин маленькой Полины знаменитость выбрала нежный familylook. Телеведущая надела очаровательное платье розового цвета. В таком же платье пришла и дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого – Диана. В то же время дитя крепко спало на руках отца в белом одеянии с кружевами.

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 Теги: ведущая, дочка

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Сегодня, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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