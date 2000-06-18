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Раздел: Культура  
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Известная актриса перевела всю семью на веганскую диету

Известная актриса перевела всю семью на веганскую диету Натали Портман рассказала, как питается она и её дети.

Голливудская актриса Натали Портман призналась, что и она сама, и ее дети придерживаются веганского образа жизни, поскольку это «более натурально», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

37-летняя актриса прочитала книгу Джонатана Сафрана Фоера «Поедание животных», когда ждала своего первого ребенка. Портман сказала, что прочитанное изменило ее взгляд на то, что она хочет есть. «Я стала веганом после прочтения этой книги, и через несколько лет я поняла, как замечателен этот рацион», - говорит она.

В частности, ей нравится, что сегодня существуют растительные замены животным продуктам – кокосовое молоко, сыр, кешью и многое другое.

Натали Портман озвучила документальную адаптацию книги. В фильме показано, в каких условиях содержат животных на традиционных фермах, как это влияет на изменение климата и многое другое. По словам актрисы, ее дети Алеф и Амалия «естественного питания».

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«Мы склонны есть вегетарианскую и веганскую пищу в доме. Это похоже на нормальное питание, которое обычно едят дети», - признается актриса.
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 Теги: Натали Портман, веганы, семья

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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