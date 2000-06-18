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Раздел: Культура  
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Ирина Билык поделилась новыми фотографиями в ярком образе

Ирина Билык поделилась новыми фотографиями в ярком образе Благодаря своему новому имиджу, звезда явно выделяется среди окружающих.

Певица Ирина Билык поделилась с поклонниками рядом новых фото в уже ставшей в последнее время традиционной кислотной кофте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Исполнительница, которая ранее удивила сменой имиджа, покрасив волосы в рыжий цвет, опубликовала в Instagram снимки из Одессы.

«Между гастролями всегда нахожу минутку встретится со своими Одесскими друзьями», — подписала она фото.

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Подписчики певицы не преминули похвалить ее яркий образ: «Самая красивая!», «Яркая кофта с розами мега смотрится! Люкс», «Вам безумно идёт рыжий цвет волос! Не перестаю восхищаться!», «Вы очаровательны» — комментируют пользователи.

Ирина Билык поделилась новыми фотографиями в ярком образе
Ирина Билык поделилась новыми фотографиями в ярком образе
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 Теги: Ирина Билык, фото, имидж

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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