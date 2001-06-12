Премьер-министр Турции рассказал, почему ему не нравится Евровидение

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Оргкомитет песенного конкурса не накладывает на страну обязательство проводить состязание именно в столице.

Правительство поможет сделать все, чтобы «Евровидение-2013» в Украине стало уникальным праздником. Об этом утверждает Премьер-министр Николай Азаров. Украина тщательно занимается организацией международного песенного конкурса «Евровидение-2013» для детей в Украине. Передает пресс-служба Кабмина. Премьер-министр напомнил, что в