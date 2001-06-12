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Раздел: Культура  
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Премьер-министр Турции рассказал, почему ему не нравится Евровидение

Премьер-министр Турции рассказал, почему ему не нравится Евровидение Политик подверг конкурс жесткой критике.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым назвал последний конкурс «Евровидение» политизированным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

По словам премьер-министра, победившая в соревновании израильская исполнительница была очень слабой.

«Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму», — отметил Йылдырым.

Он также добавил, что проведение следующего «Евровидения» в Иерусалиме приведет к усилению напряженности в регионе.

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Ранее сообщалось, что источники, близкие к организаторам международного песенного конкурса, сообщают, что в «Европейском вещательном союзе» (EBU) не уверены в возможности проведения соревнования в Иерусалиме.
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 Теги: Евровидение, Турция

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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