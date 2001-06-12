Раздел: Культура
В Сети появился ещё один трейлер ожидаемого мультфильма "Гринч"
Мультфильм выйдет на экраны кинотеатров в конце года.
В сети появился новый ролик анимационной экранизации знаменитого рассказа Доктора Сюсса о Гринче, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Мультфильм расскажет о том, как неподалеку от Ктограда, в скрытой от посторонних глаз пещере, живет угрюмый зеленый Гринч.
Когда-то жители города нанесли ему смертельную обиду — и необычный внешний вид сделал нашего героя предметом насмешек всех мальчишек, девчонок и даже взрослых в Ктограде.
В ответ на насмешки Гринч закрыл свое сердце от любого добра и коротает дни в компании единственного живого существа — пса Макса.
По мере приближения столь любимого ктоградцами праздника у Гринча портится и без того неангельский характер. В итоге Гринч решает преподать им урок и украсть Рождество.
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Премьера картины состоится 27 декабря 2018 года.
В сети появился новый ролик анимационной экранизации знаменитого рассказа Доктора Сюсса о Гринче, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Мультфильм расскажет о том, как неподалеку от Ктограда, в скрытой от посторонних глаз пещере, живет угрюмый зеленый Гринч.
Когда-то жители города нанесли ему смертельную обиду — и необычный внешний вид сделал нашего героя предметом насмешек всех мальчишек, девчонок и даже взрослых в Ктограде.
В ответ на насмешки Гринч закрыл свое сердце от любого добра и коротает дни в компании единственного живого существа — пса Макса.
По мере приближения столь любимого ктоградцами праздника у Гринча портится и без того неангельский характер. В итоге Гринч решает преподать им урок и украсть Рождество.
Читайте также: Известная актриса перевела всю семью на веганскую диету
Премьера картины состоится 27 декабря 2018 года.
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