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Раздел: Культура  
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В Сети появился ещё один трейлер ожидаемого мультфильма "Гринч"

В Сети появился ещё один трейлер ожидаемого мультфильма "Гринч" Мультфильм выйдет на экраны кинотеатров в конце года.

В сети появился новый ролик анимационной экранизации знаменитого рассказа Доктора Сюсса о Гринче, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

Мультфильм расскажет о том, как неподалеку от Ктограда, в скрытой от посторонних глаз пещере, живет угрюмый зеленый Гринч.

Когда-то жители города нанесли ему смертельную обиду — и необычный внешний вид сделал нашего героя предметом насмешек всех мальчишек, девчонок и даже взрослых в Ктограде.

В ответ на насмешки Гринч закрыл свое сердце от любого добра и коротает дни в компании единственного живого существа — пса Макса.

По мере приближения столь любимого ктоградцами праздника у Гринча портится и без того неангельский характер. В итоге Гринч решает преподать им урок и украсть Рождество.

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Премьера картины состоится 27 декабря 2018 года.

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 Теги: Гринч, мультфильм, трейлер

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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