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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян раскритиковали за изменение внешности маленькой дочери

Ким Кардашьян раскритиковали за изменение внешности маленькой дочери Знаменитость выпрямила дочке волосы.

Во время подъема популярности знаменитость стала известна своими прямыми волосами и длинной. Именно они стали синонимом бренда Кардашьян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Однако недавно журналисты засняли Ким Кардашьян и ее 5-летнюю дочь Норд, после того, как они проводили время в кондитерском заведении в Нью-Йорке. Поклонники Ким Кардашьян раскритиковали ее за выпрямление волос дочери Норд.

На снимках, которые предоставили журналисты, девочка предстала в розовом костюме, а на голове красовался конский ровный хвост. Сама же Ким предстала в коротких шортах, куртке и неизменных замшевых ботфортах. Некоторые пользователи написали много комплиментов и Норд, и самой знаменитой маме.

Однако были и такие, которые обрушили критические комментарии на Кардашьян. Дело в том, что поклонников разгневало то, что в таком юном возрасте для выпрямления вьющихся волос дочери Ким использовала греющиеся инструменты.

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Также была версия, что у знаменитости есть проблемы с волосами, поэтому она постоянно выпрямляет их, а сейчас принялась за дочь.

Ким Кардашьян раскритиковали за изменение внешности маленькой дочери
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 Теги: Ким Кардашьян, дочь, волосы

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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