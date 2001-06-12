Даша Астафьева сфотографировалась с бойфрендом

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В Инстаграме Даша Астафьева поделилась довольно-таки редким снимком, на котором она запечатлена в объятиях своего молодого человека Артема Кима.Позитивное фото в буквальном смысле слова восхитило инстаграм-публику, а потому количество лайков перевалило уже за 7,5 тысяч."Очень красивая пара))))", "Шикарная пара!", "Вы такие роднулички))", "Классная фотка. Позитив." и еще много подобных комментариев написали поклонники Даши Астафьевой под ее фото с бойфрендом.