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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева сфотографировалась с бойфрендом

Даша Астафьева сфотографировалась с бойфрендомНовое фото певицы с ее возлюбленным собрало много положительных откликов в соцсети.

В Инстаграме Даша Астафьева поделилась довольно-таки редким снимком, на котором она запечатлена в объятиях своего молодого человека Артема Кима.

Позитивное фото в буквальном смысле слова восхитило инстаграм-публику, а потому количество лайков перевалило уже за 7,5 тысяч.

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"Очень красивая пара))))", "Шикарная пара!", "Вы такие роднулички))", "Классная фотка. Позитив." и еще много подобных комментариев написали поклонники Даши Астафьевой под ее фото с бойфрендом.

Даша Астафьева сфотографировалась с бойфрендом
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 Теги: Даша Астафьева, жених

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Сегодня, 10:14 » Автор: Валерия Янобекова
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