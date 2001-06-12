Раздел: Культура
Ольга Фреймут поделилась семейными фотографиями
Телеведущая заодно похвасталась тем, что имела честь присутствовать на концерте Бейонсе.
В Инстаграме Ольга Фреймут показала фото, сделанные во время концерта легендарной певицы Бейонсе.
На этих снимках Ольга запечатлена с мамой и старшей дочерью Златой.
Подписала Фреймут семейные селфи так: "Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Вeyonce - за подив. Вона ідеальна.".
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Более 16 тысяч инстаграм-пользователей оценили фотографии Ольги Фреймут с дочерью и мамой при помощи лайков, а в комментариях родственниц искупали в комплиментах.
В Инстаграме Ольга Фреймут показала фото, сделанные во время концерта легендарной певицы Бейонсе.
На этих снимках Ольга запечатлена с мамой и старшей дочерью Златой.
Подписала Фреймут семейные селфи так: "Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Вeyonce - за подив. Вона ідеальна.".
Читайте также: Украинская звезда покрасила волосы в розовый цвет
Более 16 тысяч инстаграм-пользователей оценили фотографии Ольги Фреймут с дочерью и мамой при помощи лайков, а в комментариях родственниц искупали в комплиментах.
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