Ольга Фреймут поделилась семейными фотографиями

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В Инстаграме Ольга Фреймут показала фото, сделанные во время концерта легендарной певицы Бейонсе.На этих снимках Ольга запечатлена с мамой и старшей дочерью Златой.Подписала Фреймут семейные селфи так: "Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Вeyonce - за подив. Вона ідеальна.".Более 16 тысяч инстаграм-пользователей оценили фотографии Ольги Фреймут с дочерью и мамой при помощи лайков, а в комментариях родственниц искупали в комплиментах.