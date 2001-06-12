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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут поделилась семейными фотографиями

Ольга Фреймут поделилась семейными фотографиямиТелеведущая заодно похвасталась тем, что имела честь присутствовать на концерте Бейонсе.

В Инстаграме Ольга Фреймут показала фото, сделанные во время концерта легендарной певицы Бейонсе.

На этих снимках Ольга запечатлена с мамой и старшей дочерью Златой.

Подписала Фреймут семейные селфи так: "Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Вeyonce - за подив. Вона ідеальна.".

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Более 16 тысяч инстаграм-пользователей оценили фотографии Ольги Фреймут с дочерью и мамой при помощи лайков, а в комментариях родственниц искупали в комплиментах.

Ольга Фреймут поделилась семейными фотографиями

Ольга Фреймут поделилась семейными фотографиями
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 Теги: Ольга Фреймут, семья

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Сегодня, 11:48 » Автор: Валерия Янобекова
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