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Раздел: Культура  
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Светлана Тарабарова показала округлившийся живот

Светлана Тарабарова показала округлившийся животВыпускница украинской "Фабрики звезд наслаждается первой беременностью.

В Инстаграме Светлана Тарабарова, которая вот-вот станет мамой в первый раз, поделилась снимком, на котором замен ее внушительный живот.

Подписала свежее фото певица так: "сьогодні вперше і так чітко почула стукіт серця нашого малюка в собі)) не передати, що я зараз відчуваю, весь ранок посмішка на обличчі, це диво... це магія...".

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В считанные минуты новое фото Тарабаровой оценили по достоинству порядка 8 тысяч инстаграм-пользователей.

Светлана Тарабарова показала округлившийся живот
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 Теги: Светлана Тарабарова, беременность

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Сегодня, 14:53 » Автор: Валерия Янобекова
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