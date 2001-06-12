Светлана Тарабарова показала округлившийся живот

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В Инстаграме Светлана Тарабарова, которая вот-вот станет мамой в первый раз, поделилась снимком, на котором замен ее внушительный живот.Подписала свежее фото певица так: "сьогодні вперше і так чітко почула стукіт серця нашого малюка в собі)) не передати, що я зараз відчуваю, весь ранок посмішка на обличчі, це диво... це магія...".В считанные минуты новое фото Тарабаровой оценили по достоинству порядка 8 тысяч инстаграм-пользователей.