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Раздел: Культура  
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Украинская певица поделилась пикантным фото

Украинская певица поделилась пикантным фото Подобными фотографиями переполнен аккаунт Анастасии в Инстаграме.

Анастасия Кумейко отдыхает в Калифорнии, но не прекращает баловать своих подписчиков в Инстаграме пикантными снимками и видео-танцами.

На этот раз экс-солистка группы "NIKITA" похвалилась аппетитной "пятой точкой", сфотографировавшись в на кухне в черном купальнике.

Настя повернулась к объективу камеры спиной и села на барный стул, таким образом соблазнительная часть тела певицы оказалась у всех на виду.

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В комментариях Насте пишут исключительно комплименты, так как на каждой новой фотке она выглядит превосходно и демонстрирует отсутствие комплексов.

Украинская певица поделилась пикантным фото
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 Теги: Анастасия Кумейко, фигура

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Сегодня, 16:38 » Автор: Валерия Янобекова
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