Раздел: Культура
Украинская певица поделилась пикантным фото
Подобными фотографиями переполнен аккаунт Анастасии в Инстаграме.
Анастасия Кумейко отдыхает в Калифорнии, но не прекращает баловать своих подписчиков в Инстаграме пикантными снимками и видео-танцами.
На этот раз экс-солистка группы "NIKITA" похвалилась аппетитной "пятой точкой", сфотографировавшись в на кухне в черном купальнике.
Настя повернулась к объективу камеры спиной и села на барный стул, таким образом соблазнительная часть тела певицы оказалась у всех на виду.
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В комментариях Насте пишут исключительно комплименты, так как на каждой новой фотке она выглядит превосходно и демонстрирует отсутствие комплексов.
Анастасия Кумейко отдыхает в Калифорнии, но не прекращает баловать своих подписчиков в Инстаграме пикантными снимками и видео-танцами.
На этот раз экс-солистка группы "NIKITA" похвалилась аппетитной "пятой точкой", сфотографировавшись в на кухне в черном купальнике.
Настя повернулась к объективу камеры спиной и села на барный стул, таким образом соблазнительная часть тела певицы оказалась у всех на виду.
Читайте также: Премьер-министр Турции рассказал, почему ему не нравится Евровидение
В комментариях Насте пишут исключительно комплименты, так как на каждой новой фотке она выглядит превосходно и демонстрирует отсутствие комплексов.
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