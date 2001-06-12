Украинская певица поделилась пикантным фото

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Анастасия Кумейко отдыхает в Калифорнии, но не прекращает баловать своих подписчиков в Инстаграме пикантными снимками и видео-танцами.На этот раз экс-солистка группы "NIKITA" похвалилась аппетитной "пятой точкой", сфотографировавшись в на кухне в черном купальнике.Настя повернулась к объективу камеры спиной и села на барный стул, таким образом соблазнительная часть тела певицы оказалась у всех на виду.В комментариях Насте пишут исключительно комплименты, так как на каждой новой фотке она выглядит превосходно и демонстрирует отсутствие комплексов.