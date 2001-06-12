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Раздел: Культура  
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Алена Шоптенко сфотографировалась впервые после родов

Алена Шоптенко сфотографировалась впервые после родовХореограф показала милое фото в соцсети.

Еще 7 июня Алена Шоптенко делилась с подписчиками в Инстаграме "беременным" фото, но с тех пор она не появлялась в онлайн и, в отличие от своего мужа, не выставляла никаких фотографий.

Буквально пару часов назад новоиспеченная мама Алена поделилась снимком, на котором она запечатлена с новорожденным сыном. Естественно, от мальчика видны только крохотные ножки.

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Подписала Шоптенко свое фото так: "Фуф! Наконец-то дома! ", а в ответ получила массу поздравлений и просто приятных пожеланий.

Алена Шоптенко сфотографировалась впервые после родов
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 Теги: Алена Шоптенко, сын

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Сегодня, 17:56 » Автор: Валерия Янобекова
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