Раздел: Культура
Настя Каменских удивила признанием о вредных привычках
Ответ артистки несколько смутил.
Украинская певица Настя Каменских, которая с недавних пор выступает под псевдонимом NK, откровенно рассказала, когда имела вредные привычки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Настя Каменских для многих поклонников стала своеобразным эталоном женщины, которая добивается всего, что запланировала. Артистка упорными занятиями спортом сделала свое пышное тело стройным и даже выпустила собственную коллекцию одежды. В то же время артистка пропагандирует здоровый образ жизни и утверждает, что спорт стал неотъемлемой частью ее будней, поэтому даже во время отдыха она не забывает о тренировках.
В выпуске программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" Настя Каменских потрясла признанием о ее вредных привычках, чем взволновала своих поклонников. Звезда откровенно рассказала про свой первый опыт употребления алкоголя и курения сигарет.
Я умела пить со школы. Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Такая, немного была пацанкой. За школой курили. Я была такой, настоящей артисткой,– призналась Настя Каменских.
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Когда артистка повзрослела, поняла, что вредные привычки негативно влияют на ее здоровье. Да и это не модно. Одновременно Настя Каменских не рассказала, как относились ее родители к этому, однако решение она приняла самостоятельно.
"Я повзрослела и все это бросила. Это уже не "прикольно", так сказать", – добавила Настя Каменских.
Украинская певица Настя Каменских, которая с недавних пор выступает под псевдонимом NK, откровенно рассказала, когда имела вредные привычки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Настя Каменских для многих поклонников стала своеобразным эталоном женщины, которая добивается всего, что запланировала. Артистка упорными занятиями спортом сделала свое пышное тело стройным и даже выпустила собственную коллекцию одежды. В то же время артистка пропагандирует здоровый образ жизни и утверждает, что спорт стал неотъемлемой частью ее будней, поэтому даже во время отдыха она не забывает о тренировках.
В выпуске программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" Настя Каменских потрясла признанием о ее вредных привычках, чем взволновала своих поклонников. Звезда откровенно рассказала про свой первый опыт употребления алкоголя и курения сигарет.
Я умела пить со школы. Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Такая, немного была пацанкой. За школой курили. Я была такой, настоящей артисткой,– призналась Настя Каменских.
Читайте также: Настя Каменских удивила оригинальным нарядом
Когда артистка повзрослела, поняла, что вредные привычки негативно влияют на ее здоровье. Да и это не модно. Одновременно Настя Каменских не рассказала, как относились ее родители к этому, однако решение она приняла самостоятельно.
"Я повзрослела и все это бросила. Это уже не "прикольно", так сказать", – добавила Настя Каменских.
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