Киевский фестиваль Atlas признали одним из лучших в мире

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В нынешнем году в Крыму запланировали провести более сотни разноплановых фестивалей. На пресс-конференции об этом в Киеве сказал Анатолий Могилёв, Председатель Совета министров Крыма, сообщается в пресс-службе Курортно-информационного центра АРК. «У нас организуют серьёзные фестивали, большинство будет проходить в межсезонье: