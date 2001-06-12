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Раздел: Культура  
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Киевский фестиваль Atlas признали одним из лучших в мире

Киевский фестиваль Atlas признали одним из лучших в миреБританское издание провело исследование, и опубликовало топ лучших музыкальных фестивалей в мире на 2018 год.

Британское издание Gigwise составило список лучших музыкальных фестивалей мира, и украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве, вошел в этот список в 2018 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Когда дело доходит до мощных вечеринок (действительно мощных), вы в хорошей компании в Киеве. Chemical Brothers, Morphine Suffering и Nothing But Thieves настроят на алкогольный тон. И не стоит беспокоиться, что вам придется долго искать приличную афтепати, так как вокруг продаются галлоны дешевого алкоголя.

Местные художники также мощны, что дает прекрасную возможность изучить местную культуру этой часто непонятной бывшей советской республики", - оценили Atlas Weekend авторы топа.

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Atlas Weekend, который в Украине существоует с 2015 года, в топе самых лучших фестивалей мира в 2018 году оказался рядом с такими фестивалями, как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США).
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Сегодня, 19:53 » Автор: Алена Шимко
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