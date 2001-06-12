Раздел: Культура
Иосифа Кобзона госпитализировали в онкоцентр
Певец самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия
Российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве. Известный певец был доставлен в столичную клинику для прохождения лечения. В свою очередь, Иосиф Давыдович подтвердил информацию о своей госпитализации и сообщил, что чувствует себя хорошо", – говорится в сообщение.
По данным Telegram-канала 112, Кобзон проходит курс лечения в онкологическом центре.
Читайте также: Евросоюз обидел Иосифа Кобзона
Как сообщается, артист самостоятельно обратился в клинику с жалобами об ухудшении самочувствия. Певец занял палату в хирургии.
Российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве. Известный певец был доставлен в столичную клинику для прохождения лечения. В свою очередь, Иосиф Давыдович подтвердил информацию о своей госпитализации и сообщил, что чувствует себя хорошо", – говорится в сообщение.
По данным Telegram-канала 112, Кобзон проходит курс лечения в онкологическом центре.
Читайте также: Евросоюз обидел Иосифа Кобзона
Как сообщается, артист самостоятельно обратился в клинику с жалобами об ухудшении самочувствия. Певец занял палату в хирургии.
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