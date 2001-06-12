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Раздел: Культура  
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Иосифа Кобзона госпитализировали в онкоцентр

Иосифа Кобзона госпитализировали в онкоцентрПевец самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия

Российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве. Известный певец был доставлен в столичную клинику для прохождения лечения. В свою очередь, Иосиф Давыдович подтвердил информацию о своей госпитализации и сообщил, что чувствует себя хорошо", – говорится в сообщение.

По данным Telegram-канала 112, Кобзон проходит курс лечения в онкологическом центре.

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Как сообщается, артист самостоятельно обратился в клинику с жалобами об ухудшении самочувствия. Певец занял палату в хирургии.
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Сегодня, 20:50 » Автор: Алена Шимко
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